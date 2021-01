”Aloitin Saulista ja tili räjähti.”

Helsinkiläisen abiturientin Andrea Puscasun, 18, yksi unelma toteutui keskiviikkona.

– On unelmia ja on etappiunelmia. Tämä on yksi niistä.

Hän pääsi viemään maalaamansa perhepotretin presidentin kansliaan. Tauluun on ikuistettu presidentti Sauli Niinistö, rouva Jenni Haukio, Aaro-poika ja Lennu-koira.

– Se on minun kiitokseni presidenttiparille siitä, miten hienosti he käyttäytyvät julkisuudessa. He ovat lämpimiä toisilleen. He ovat rauhallisia ja antavat hyvän esimerkin meille muille.

Andrea ihailee rouva Jenni Haukiota.

– Hän on sellainen runotyttö.

Andreasta on mukava seurata, kun presidenttipari ottaa välillä mukaansa Lennu-koiran.

Presidenttiparia esittävä taulu syntyi Tiktok-yhteisön avustuksella viidessä päivässä.

Taulu lähti raakileesta. Andrea esitteli sosiaalisessa mediassa, miten taulu etenee. Joka päivä tauluun tulivat uudet kasvot.

Andrea yllättyi, minkälaisen suosion taulu sai yhteisössä.

– Aloitin Saulista ja tili räjähti, kun ihmiset tulivat kommentoimaan.

Tiktok-yhteisössä Lennu-koira oli ehdoton suosikki.

Andrea Puscasu maalasi taulun presidenttiparista.­

Kuvaan pääsivät myös Aaro-poika ja Lennu-koira.­

IS ehti kuvata taulun juuri ennen kuin Puscau vei sen presidenttiparille.­

Andrealle tuli yllätyksenä, miten ihmisiä kiinnosti keskeneräinen työ. Hän huomasi, että sosiaalisessa mediassa ihmisiä kiinnosti enemmän prosessi kuin lopputulos.

Andrea kiittelee, ettei taulu olisi valmistunut ilman sosiaalista mediaa.

– Minä kysyin, minkälainen tausta tulee tauluun. Ihmiset äänestivät siellä ja laittoivat viestejä. Oli ihan mahtavaa, miten kaikki halusivat osallistua.

Kun taulu valmistui, Andrea vähän epäröi viedä muotokuvaa presidenttiparille. Tiktok-yhteisö kannusti siinäkin.

Andrea otti yhteyttä presidentin kansliaan. Kansliasta näytettiin vihreää valoa ja Andrea pääsi lahjoittamaan taulunsa presidenttiparille.

– Jos on aktiivinen ja uskaltaa, mitä vaan voi tapahtua.