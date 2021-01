THL:n arvion mukaan yli 70-vuotiaat joutuvat saataisiin rokotettua toukokuuhun mennessä. Rokotustahdin ennustaminen on kuitenkin vaikeaa, sillä rokotteiden saatavuuteen liittyy paljon epävarmuutta.

Suomeen on saapunut vasta noin 200 000 rokotetta.­

Suomessa on tällä hetkellä rokotettu vähän yli 100 000 ihmistä.

THL:n erityisasiantuntija Mia Kontion mukaan iso osa terveydenhuollon ammattilaisista sekä hoitokotien asukkaista ja henkilökunnasta on jo saanut koronarokotteen. Seuraavana rokotusvuorossa ovat yli 80-vuotiaat.

THL:n johtavan asiantuntijan Mia Kontion arvion mukaan helmikuussa saataisiin noin 200000 AstraZenecan rokotetta.­

– Nyt on ehdottoman tärkeää, että tällä hetkellä keskitytään ikääntyneiden rokottamiseen, koska he ovat ehdottomasti suurimmassa vaarassa. Eli heidän rokottamisensa on ensisijaista ja kun saamme tämän ryhmän suojattua, niin ollaan jo pitkällä, Kontio kertoo.

THL:n arvion mukaan yli 70-vuotiaat joutuvat odottamaan rokotetta vielä useita kuukausia.

– Toivottavasti saataisiin yli 70-vuotiaat rokotettua toukokuun loppuun mennessä. Tämä on todella karkea arvio. Se riippuu siitä, kuinka paljon rokoteannoksia saadaan Suomeen, Kontio kertoo.

Kontio arvioi, että kaikki riskiryhmään joko ikänsä tai sairautensa takia kuuluvat päästäisiin rokottamaan ennen kesää.

Muut kuin riskiryhmäläiset joutunevat odottamaan rokotetta vuoden loppuun.

– Se riippuu eri valmistajien rokoteannosten saatavuudesta, näillä näkymin toimitusaikataulu kiihtyy kesää kohti ja syksyllä. Kyllä luulisi, että vuoden loppuun mennessä kaikki halukkaat olisivat rokotteen saaneet, Kontio toteaa.

Rokottaminen on alkanut Suomessa toivottua hitaammin.­

– Tilanne voi vielä muuttua ja nyt on Johnson & Johnson -rokote myöskin tulossa seuraavaksi Euroopan lääkevirastonkäsittelyyn. Eli se, miten paljon sieltä saadaan rokotteita ja millaisella aikataululla, niin sekin vaikuttaa tähän asiaan, Kontio jatkaa.

Rokotusvauhtia jarruttavat monenlaiset vaikeudet ja siksi rokoteaikataulua ei voida tarkkaan arvioida. Viime viikolla rokotevalmistaja AstraZeneca kertoi pystyvänsä toimittamaan rokotteita EU-maihin huomattavasti sovittua vähemmän.

Toimitusvaikeuksia on myös lääkeyhtiö Pfizerilla. Ongelmien takia Pfizerin ja Biontechin koronarokotteita saadaan Suomeen odotettua vähemmän helmikuun puoleenväliin asti.

Virologian professori Heikki Hyödyn mukaan rokotetilannetta arvioidaan jatkuvasti. ”Tämä ei ole staattinen tilanne, vaan tilannetta täytyy jatkuvasti arvioida ja päivittää”.­

Kansalliseen rokotusasiantuntijaryhmään kuuluva virologian professori Heikki Hyöty Tampereen yliopistosta kertoo, että rokotetilanne elää päivittäin.

– Nythän me odotamme AstraZenecan myyntilupaa perjantaihin mennessä. Se on selvä konkreettinen seuraava askel, joka vaikuttaa siihen kuinka paljon ja milloin rokotetta saadaan Suomeen.

Kontion mukaan AstraZenecan rokotetta olisi tulossa helmikuun aikana 200 000 kappaletta. Silloin rokotteiden yhteismäärä olisi Suomessa noin puoli miljoonaa.

– Jos oletetaan, että Suomeen olisi tullut helmikuun loppuun mennessä reilu puoli miljoonaa rokotetta, niin edelleen noin 700 000 yli 70- vuotiasta jäisi vielä ilman rokotetta.

Koronarokotukset on aloitettu Suomessa Pfizerin rokotteella, jota on saatu maahan odotettua vähemmän.­

EU-komissio on esittänyt tavoitteeksi rokottaa 70 prosenttia EU:n aikuisväestöstä kesään mennessä. Kumpikaan, Kontio tai Hyöty, eivät pidä tavoitetta realistisena.

– Pelkään, että näin paljon ei pystytä rokottamaan vielä kesään mennessä, Hyöty toteaa.

– Jos tulevien rokotteiden määrä ei radikaalisti nouse, niin kyllä aika kaukana ollaan tästä tavoitteesta, Kontio jatkaa.

Virologian professori ei näe hitaasti etenevää rokotetilannetta katastrofaalisena, sillä Suomessa ilmaantuvuusluvut ovat muuhun Eurooppaan verrattuna vielä hyvällä tasolla.

– Mielestäni tässä ei ole mitään erityisen hankalaa tilannetta käsillä, sillä Suomessa on keskimäärin hyvä tilanne verrattuna muuhun Eurooppaan. Olemme aggressiivisesti tehneet toimenpiteitä, joilla tartuntaketjuja on saatu katkaistua ja ihmisten välisiä kontakteja on pystytty välttämään, Hyöty kertoo.

Professori muistuttaa, että esimerkiksi kontaktien välttäminen on edelleen ensiarvoisen tärkeää.

– Meidän täytyy olla kärsivällisiä tässä tilanteessa ja jatkaa näitä perusasioita. Olen hyvin optimistinen, että tämän vuoden loppuun mennessä tämä tilanne on saatu haltuun.

– Kontaktien välttäminen ja tartuntaketjujen jäljittäminen ovat joka tapauksessa tärkeä osa näiden rokotteiden rinnalla ja se antaa perustan sille, että tämä rokotekampanja tulee onnistumaan.

THL:n erityisasiantuntija Mia Kontio muistuttaa, että maskisuositusta on syytä noudattaa. ”Vielä pitäisi malttaa noudattaa näitä rajoituksia. Se on raskasta itse kullekin, mutta vielä pitäisi jaksaa kuitenkin. Kyllä tämä tilanne varmasti paranee, mutta kuinka äkkiä, niin sitä me ei tiedetä”.­

THL:n Kontio ymmärtää, että rokotusaikatauluun liittyvät epävarmuudet turhauttavat.

– Ilman muuta haluaisimme kertoa sairaanhoitopiireille ja kunnille tarkemmin, kuinka paljon he saavat rokotteita ja missä vaiheessa, jotta he voisivat paremmin suunnitella tekemistään. Mutta tässä vaiheessa se on mahdotonta ja tilanteet tuntuvat muuttuvan todella nopeasti.

– Nyt ei valitettavasti voi muuta kuin odottaa sitä rokotusta. Kaikki tekevät tietenkin parhaansa sen eteen, että mahdollisimman moni saisi rokotteen mahdollisimman pian, mutta näille vaikeuksille me emme voi mitään.