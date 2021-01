Oikeuden mukaan äidin kuvailu tyttärensä huudosta tuki kertomusta.

Nuorta naista työtoverinsa häissä takapuolesta kourinut 47-vuotias poliisimies on tuomittu Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa seksuaalisesta ahdistelusta 780 euron sakkoihin ja korvaamaan naiselle kärsimyksestä 400 euroa.

Itä-Suomen hovioikeus ei myönnä miehelle jatkokäsittelylupaa.

Poliisin häitä vietettiin heinäkuussa 2019 Joensuussa.

Enonsa suurta hetkeä todistamaan tullut nuori nainen oli puoli kahden maissa yöllä kirjoittamassa vieraskirjaan kiitoksia hääparille, kun 47-vuotias poliisimies lähestyi häntä.

– Takaani tuli mieshenkilö todeten, että hänkin haluaa kirjoittaa vieraskirjaan ja näin sanoessaan hän kouraisi minua takapuolesta, nainen kertoi myöhemmin kuulustelussa.

Naisen äiti havahtui tyttärensä huutoon.

– Älä puristele mua perseestä, saatana, äiti kuvaili tyttärensä kommenttia kuulustelussa.

Äidin mukaan ilmaisu ei ole lainkaan ominaista tyttärelle.

– Heti tilanteessa ja sen jälkeen olimme poliisimieheksi tietämämme miehen teosta sekä hänen sen jälkeisestä käytöksestään vihaisia ja järkyttyneitä, äiti sanoi.

Nuori nainen ei saanut äidin kehotuksesta huolimatta anteeksipyyntöä poliisilta. Tämän vaimo sentään pahoitteli tapausta juhlapaikan pihalla.

– Myöhemmin sain (poliisimieheltä) työsähköpostiini viestin, jossa hän pyysi anteeksi, mikäli oli mahdollisesti vahingossa koskettanut takapuoleeni.

Mies epäili sähköpostissaan, että naisen tekemän rikosilmoituksen motiivina oli kosto.

– Kyse on terveestä kunnioituksesta itseäni kohtaan, nainen korosti kuulustelussa.

Poliisimies kuvaili vieraskirjaepisodia kuulustelussa vahingoksi.

– Päästyäni kirjan viereen, horjahdin mahdollisesti päihtymyksestäni johtuen juuri kirjaan kirjoittanutta nuorta naista kohti ja käteni osui naisen pakaraan, mies kertoi.

Poliisimiehen mainitsi ”melkoisesta mylläkästä”, joka alkoi rakennuksen pihalla.

Tutkintailmoituksen mukaan poliisipartio ja ambulanssi kävivät jossakin vaiheessa paikalla. Työtoverinsa toiminnasta riehaantunut sulhanen oli satuttanut kätensä.

– Juhlat onnistuivat hienosti, lukuun ottamatta pientä välikohtausta poislähtöä valmistellessamme, joskus aamuyön puolella, sulhanen muisteli kuulustelussa.

Aluesyyttäjä vaati poliisimiehelle Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa rangaistusta seksuaalisesta ahdistelusta. Mies oli hänen mukaansa loukannut naisen itsemääräämisoikeutta kouraisemalla tai puristamalla naista pakarasta.

Poliisi kiisti syytteen.

Oikeuden mielestä nainen kertoi poliisimiehen kosketuksesta ja käden tulokulmasta takapuoleen varsin yksityiskohtaisesti.

– Sanotusta kertomuksesta on ilmennyt, että (miehen) kosketus olisi ollut pehmeä puristus vasemman pakaran ulomman reunan tai keskiosan vaiheille. Kosketus oli tullut ikään kuin alaviistosta, oikeus totesi.

Oikeuden mukaan äidin kuvailu tyttärensä huudosta tuki kertomusta.

Oikeus piti epätodennäköisenä, että kosketus olisi osunut pakaraan alaviistosta, mikäli mies olisi horjahtanut yrittäessään siirtää naista.

– Lain esitöiden valossa (poliisimiehen) koskettamisessa on puristamisen muodossa ollut lain soveltamisen edellyttämää intensiivisyyttä ja sen on kohdistunut takapuoleen, jota on tavanomaista pitää seksuaalisesti merkityksellisenä, oikeus linjasi.

Käräjäoikeus tuomitsi 47-vuotiaan miehen seksuaalisesta ahdistelusta 30:een 26 euron päiväsakkoon eli maksamaan 780 euroa.

Oikeus velvoitti miehen korvaamaan naiselle kärsimyksestä 400 euroa ja valtiolle todistelukustannuksia 106 euroa sekä 40 euroa rikosuhrimaksua.

Itä-Suomen hovioikeus ei myönnä jutussa poliisimiehelle jatkokäsittelylupaa.