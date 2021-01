Karjalan prikaatissa yhdeksän uutta koronatartuntaa

Tartunnat liittyvät aiempaan tartuntaketjuun.

Karjalan prikaatissa vahvistettiin keskiviikkona yhdeksän uutta koronatartuntaa, jotka liittyvät aiempaan tartuntaketjuun.

Nyt sairastuneet on eristetty muista. He ovat prikaatin mukaan lieväoireisia.

Samasta joukkoyksiköstä on ilmennyt myös toinen tartuntaketju. Tässä ketjussa sekä sairastuneet että altistuneet varusmiehet ovat lomajaksolla.

Yhteensä Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä on 22 koronaan sairastunutta varusmiestä. Karanteenissa on noin 50. Lomajaksolla sairastuneita varusmiehiä on 16.