Jyväskylän koronatartuntojen selkeä alkuperä vielä hämärän peitossa – jäljityksessä valtava ruuhka

Jyväskylässä oli keskiviikkona myöhäisiltapäivään mennessä todettu 81 uutta koronatartuntaa.

Jyväskylän kaupungin mukaan iso osa keskiviikkona todetuista koronatartunnoista on lähtöisin viime viikolla tapahtuneesta ravintola-altistuksesta. Kuvituskuva.­

Jyväskylän kaupunki tiedotti keskiviikkona, että kaupungissa on ilmennyt vuorokauden sisällä ennätyksellinen määrä uusia koronatartuntoja. Myöhäisiltapäivään mennessä uusia koronatartuntoja oli ilmennyt 81, ja luvun pelätään edelleen kasvavan.

Jyväskylän kaupungin mukaan iso osa keskiviikkona todetuista tartunnoista on lähtöisin viime viikolla tapahtuneesta ravintola-altistuksesta. Torstaina 21. tammikuuta jyväskyläläisessä ravintolassa järjestettiin opiskelijoille suunnattu tapahtuma, johon osallistui terveydenhuollon saamien tietojen mukaan noin 150 henkilöä.

Jyväskylän kaupungin terveydenhuolto järjesti maanantaina 25.1. opiskelijoille mahdollisuuden käydä koronatestissä Kortepohjan opiskelija-asuntojen läheisyyteen järjestetyssä liikkuvassa näytteenottopisteessä. Näytteitä otettiin 150 oireiselta henkilöltä.

Tähän mennessä näytteistä on analysoitu hieman yli puolet ja positiivisia testituloksia on saatu 26 kappaletta. Tartuntamäärät voivat kasvaa analysoinnin edetessä tämän illan ja huomisen päivän aikana.

– Tartunnan selkeää alkuperää ei nyt tiedetä ja koska tartuntoja on tilaisuudesta näin iso määrä, näytteistä tutkitaan myös muuntoviruksen mahdollisuus, tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä Jyväskylän kaupungilta toteaa.

Kaupungin mukaan tartunnanjäljityksessä on tilanteen vuoksi nyt valtava ruuhka eikä kaikkia tartunnan saaneita tai karanteeniin asetettavia henkilöitä ei todennäköisesti ehditä tavoittamaan keskiviikon aikana.

Yliopiston opiskelijoita kehotetaan asettumaan aloilleen, välttämään ulkopuolisia kontakteja ja pidättäytymään toisille paikkakunnille matkustamisista.

– Karanteenisoitto voi tulla pahimmillaan vasta kotiin päästyä. Lisäksi meillä on nyt erittäin suuri huoli siitä, kuinka moni nuorista kantaa tautia oireettomana. Sitä tilannetta selvitetään heti, kun oireiset on saatu testattua ja karanteenit asetettua. Nuoret ovat usein niitä, jotka kantavat tautia oireettomina, ja siksi meillä ei vielä ole tarkkaa kokonaiskuvaa siitä, miten laajasta ongelmasta todellisuudessa puhutaan. Kun yhtälöön liitetään vielä se, ettei tartuntojen alkuperä ole tiedossa, niin nyt on syytä pysyä paikallaan, välttää kontakteja ja odottaa, että tuloksia saadaan ja tilannekuva tarkentuu, Ilkka Käsmä alleviivaa.