THL: Koronarokotteen saanut Suomessa yli 117 000 ihmistä – katso oman alueesi tilanne

Koronavirusrokotteen on saanut Suomessa runsaat 117 000 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yli 70-vuotiaista 35 000 on saanut ainakin yhden rokoteannoksen.

THL:n tänään ilmoittamat luvut ovat noin 7 000 enemmän kuin eilen.

Eniten rokotteita on annettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, jossa ainakin yhden rokoteannoksen on saanut yli 32 000 ihmistä. Pirkanmaalla rokotettujen määrä on yli 15 000 ja Varsinais-Suomessa noin hieman yli 13 000.

Toisen rokoteannoksen on saanut tähän mennessä yli 9 000 ihmistä koko Suomessa.