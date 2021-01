AstraZenecan rokotteesta on tullut huonoja uutisia – perjantaina luvassa vastauksia: ”Sen jälkeen voimme arvioida, muuttuuko mikään”

Jos AstraZenecan rokotteen suojateho on heikko yli 65-vuotiaille, se voi aiheuttaa viivytystä ikäryhmän rokottamisessa. Tarvitaan uusia rokotteita.

Suomi yrittää jarruttaa koronaviruksen muunnosten leviämistä. Rokottaminen on alkanut toivottua hitaammin.

Ilta-Sanomat kysyi kahdelta asiantuntijalta Suomen nykytilanteesta.

Odotetusta AstraZenecan rokotteesta ei näytä tulevan pelastajaa, vaan apuun tarvitaan uusia rokotteita, jotta väliinputoajia ei jäisi.

AstraZenecan rokotteesta on tullut nyt kovasti huonoja uutisia. Ensin toimitusmäärät putosivat, sitten saksalaislehdet kertoivat, että rokote ei toimisi yli 65-vuotiailla. Saksan terveysministeriö on kuitenkin kiistänyt väitteen.

Mitä tämä tarkoittaa Suomen rokotuksille? Miten aikataulu muuttuu?

– Olisi yllättävää ja pettymys, jos AstraZenecan rokotuksen teho jäisi iäkkäiden osalta kovin alhaiseksi. Se hidastaisi Suomen aikataulua riksiryhmien osalta, Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet sanoo.

Ketkä ovat mahdollisesti väliinputoajia, jos pandemia jatkuu pitkään?

– Jos rokotteen suojateho on heikko jollakin ryhmällä, se voi aiheuttaa viivytystä joidenkin ikäryhmien rokottamisessa. Toivottavasti pian tulee tieto mahdollisesta myyntiluvasta AstraZenecan rokotteelle, joka mahdollisesti määrittää sen käyttöä eri ikäryhmillä.

Hänen mukaansa pitää odottaa sitä, suositteleeko Euroopan lääkevirasto Ema myyntiluvan myöntämistä brittiläis-ruotsalaisen lääkevalmistajan rokotteelle.

– Luvan saamisen jälkeen Suomen pitää päättää, mille ikäryhmille sitä käytetään. Missään tapauksessa rokotetta ei pidä jättää käyttämättä. Suomen aikatauluun vaikuttaa myös, saadaanko Pfizer-BioNtechin tuotanto lisääntymään nykyisestä, hän sanoo.

Rämet muistuttaa, että tulossa on myös Johnson & Johnsonin rokote.

Kuinka kauan rajoitukset voivat jatkua Suomessa?

– Yksilön ei laumasuojan syntymistä pidä odottaa. Tie ulos epidemiasta kulkee rokotusten kautta. Jos positiivisia rokoteuutisia ei tule lähiaikoina, rajoituksia pitää jatkaa vielä kesällä, hän uskoo.

– Kun käänne parempaan tapahtuu, ensimmäiseksi tulisi purkaa lapsiin kohdistuvia rajoituksia. Esimerkiksi koulujen pitäminen auki olisi minusta tärkeää, hän sanoo

Rämet muistuttaa siitä, että olisi parempi, jos vaihtoehtoina olisi kolme rokotetta kahden sijasta.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet.­

– Kriittisintä on siis saada ensin noin miljoona riskiryhmiin kuuluvaa suomalaista rokotetuksi. Jos saadaan lisäksi käyttöön Johnson & Johnsonin rokote, se helpottaisi tilannetta, hän arvioi.

Hänen mukaansa tärkeimpiä ja pisimpään jatkettavia rajoituksia ovat etäisyyksien pitäminen, hengityssuojaimien käyttö ja hyvä käsihygienia, sekä etätyö, jos se on mahdollista.

Myös THL:n Nohynek huolissaan yli 65-vuotiaista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n Hanna Nohynek odottaa myös tietoa siitä, miten AstraZenecan rokotteen käy.

– Odotamme Eman myyntilupaa 29.1. ja siinä annettuja rokotusaiheita ja vasta-aiheita. Sen jälkeen voimme arvioida muuttuuko mikään ja miten jatketaan jos muuttuu, THL:n ylilääkäri Nohynek sanoo.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.­

Huolta kannetaan siitä, voiko joku ryhmä odottaa vielä saavansa rokotteet ennen kesää. Aiemmin on arvioitu, että ikäihmiset rokotettaisiin Pfizer Biontechin rokotteella.

Pitääkö tämä vielä paikkansa ja minkä ikäisten kannattaa odottaa tuota rokotetta?

– Molempia rokotteita käytetään myyntiluvan mukaisesti. BioNTech-Pfizeria 16 vuodesta ylöspäin, AstraZenecaa todennäköisesti 18-vuotiaista ylöspäin, mutta jos EMAlta tulee AstraZenecan rokotteelle yläikäraja, niin toki silloin suositusta täytyy muuttaa sen mukaisesti, hän arvioi

Onko pelkoa siitä, että syntyy jokin väliinputoajien joukko, esimerkiksi 65-70-vuotiaat?

– Ajatellen rokotusstrategiaamme, johon kuuluvat tautitaakan ja kuoleman vähentäminen, elinvuosien menetyksen estäminen, terveydenhuollon kantokyvyn ylläpito, niin näin ei saa tapahtua, Nohynek sanoo.

Onko riskinä se, että rokotukset etenevät liian hitaasti ja virus ehtii muuttua ennen kuin on kylliksi rokotettu?

– Tämä on toistaiseksi teoreettista ajattelua. Näyttöä siitä, että näin kävisi nimenomaan rokotusten hitauden vuoksi ei juurikaan ole. Muuntoviruksia on syntynyt koko ajan kun virus on kiertänyt. Toki virus muuttuu immuunipaineessa, mutta sitä tapahtuu myös luonnollisesti taudin seurauksena.

Ensimmäinen koronarokote annettiin Helsingissä HUSissa terveydenhuollon henkilökunnalle. Rokotetta saamassa ylilääkäri Timo Suonsyrjä.­

Nohynekin mukaan on selvää, että kun rokotusvauhti hidastuu, väestön suojaaminen hidastuu ja varo- ja rajoitustoimia pitää jatkaa pidempään.

Nohynek odottaa kollegansa tapaan jo uusia rokotteita.

– Uusia rokotteita on myös horisontissa. Johnsson & Johnsonin adenovirusvektorin tehotutkimus on kohta valmis koodin avaukseen. Samoin Novavaxin proteiini-adjuvanttirokote ja Curevacin mRNA- rokote tulee siinä kohtuu hyvin kannoilla. Näistä toivottavasti saadaan apua loppukevään rokottamiseen.