Koskelan murhatutkinta kosketti myös kokenutta poliisia. Teosta epäillyt pojat ovat olleet katuvaisia.

Helsingin poliisi tiedotti keskiviikkona, että se on saanut valmiiksi Helsingin Koskelan murhatutkinnan esitutkinnan.

Kolmea poikaa epäillään samanikäisen pojan murhasta, joka tapahtui 4. joulukuuta. He kaikki olivat tapahtumien aikaan 16-vuotiaita.

Poliisin epäilyksen mukaan pojat kohdistivat uhriin myös ennen henkirikoksen tapahtumapäivää väkivaltaa. Motiivina kiusaamisen ja epäiltyihin pahoinpitelyihin on ollut ”rangaistus uhrin toiminnasta tai väitetystä toiminnasta”. Esitutkinnassa toimintaa on kuvailtu ”rangaistusleikiksi”.

– On keksimällä keksitty syitä, miksi häntä voi rangaista. Ja se on ollut näissä pahoinpitelyepäilyissä teemana, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Forss sanoo Helsingin poliisista.

– Ja sitä ei pidä ymmärtää niin, että uhri olisi oikeasti tehnyt jotain pahoja asioita, joista häntä rangaistaan, Forss lisää.

Itse henkirikoksen osalta kyse on ollut pikimminkin sadistisesta hauskanpidosta, Forss kertoo.

– Yhä enemmän se vaikuttaa tämmöiseltä sadistiselta hauskanpidolta. Eli suunnitellaan sitä, että mennään mestoille, juotetaan uhri humalaan ja kohdistetaan häneen väkivaltaa.

Poliisin mukaan kaikkien kolmen pojan epäillään kohdistaneen uhriin väkivaltaa. Poliisin mukaan väkivaltaa ja nöyryyttäviä tekoja on kuvattu. Epäillyt ovat lähettäneet kuvamateriaalia toisilleen Snapchatissa. Poliisilla ei ole tiedossa, että materiaalia olisi levitetty muille henkilöille.

Poliisin mukaan teosta epäillyt pojat ovat osoittaneet ainakin ”jonkinlaista katumusta”.

– Totta kai siinäkin on tietynlaisia sävyeroja. Ehkä olen kuitenkin huono arvioimaan, mikä on katumuksen todellinen määrä. Mutta sitä ei käy kiistäminen, etteivätkö he olisivat myös järkyttyneitä tästä teosta, Forss kertoo.

Forssilla on itsellään pitkä ura poliisissa. Tämä tapaus koskettaa kokenutta poliisia.

– Tietenkin asia koskettaa, kun on itselläkin lapsia.

– Täytyy kiittää omaa tutkintaryhmää siitä, miten tutkijat ovat jaksaneet tehdä töitä, koska tämä ei ole ainoa juttu, joka meillä on auki. Joka päivä tulee uusia rikosepäilyjä, ja niistäkin pitää selvitä. Meille tulee niin sanotut massajutut ja kaikkein vakavimmat jutut. Meidän ryhmä tutkii kaiken näpistyksestä murhaan, Forss sanoo.

Syyte pitää nostaa 5. helmikuuta mennessä. Asia käsitellään aikanaan Helsingin käräjäoikeudessa.