Katteettomiksi osoittautuneet rokotelupaukset murentavat kansan kuuliaisuutta koronataistelussa – ratkaisevalla hetkellä, kirjoittaa pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Kaiken piti olla hyvin.

Pikavauhtia kehitettyjä, testattuja sekä hyväksi todettuja rokotteita virtaa Eurooppaan ja Suomeen, kiitos massiivisen EU:n yhteistilauksen. Puhuttiin siitä kuuluisasta valosta tunnelin päässä, matkoja, tapaamisia, halailua, teatteria, elokuvia, konsertteja – lähes normaali elämä odotti nurkan takana.

Kesään mennessä tämä on ohi, vihdoinkin.

Paitsi että ei ole.

Kylmää vettä tulee naamalle. Rokotetuotanto takkuilee, tilattuja määriä ei saada, lupaprosessit pitkittyvät ja rokotteiden tehostakin esitetään poikkeavia näkemyksiä.

Vuodenvaihteessa virinnyt optimismi on vaihtumassa synkkyyteen.

Pelastaja ei tullutkaan ampullissa, ei ainakaan toivotussa aikataulussa. Viranomaiset ovat tilanteessa, jossa tuli luvattua enemmän kuin todellisuudessa pystyttiin lunastamaan. Väistämättä muistuu mieleen kevään maskisekoilu, muistattehan rekkalasteittain miljoonia maskeja varastoon -lupauksen.

Hallitus ja terveydenhuollon viranomaiset ovat ladanneet paljon toiveita rokotteisiin.

Suomessa piti siirtyä massarokotuksiin helmikuussa, mutta niin ei ole käymässä. Kuukauden rokotusohjelman jälkeen kaksi prosenttia kansasta on saanut rokotteen. Itse asiassa näillä rajoitustoimilla ja tällä rokotustahdilla voi olla edessä uusi tartuntahuippu maaliskuussa.

Virus on näyttänyt viheliäisyytensä.

Kuten jo keväällä virologit ennakoivat, se mutatoituu eli muuttaa muotoaan. Britanniassa tavattu muunnos ei ilmeisesti ole tappavampi viruksen variantti, mutta tarttuvampi se on. Virusta voisi torjua rokotteella, mutta rokotetta ei ole tarpeeksi, ja Suomen hallitus ja viranomaiset joutuvat miettimään koronakriisissä kovia otteita kuten – äärimmäisenä keinona – ulkonaliikkumiskieltoja.

Ulkonaliikkumiskieltoja on käytössä monissa maissa Euroopassa, tosin niissä tartuntaluvut ovat hurjempia kuin Suomessa, jossa edelleen mennään matalilla numeroilla tartunnoissa, ilmaantuvuudessa, tehohoidossa ja kuolemissa. Tosin Euroopassakaan ei virus näytä talttuvan, vaikka kadut tyhjenevät ja ihmiset hoitavat vain välttämättömiä asioitaan kodin ulkopuolella. Samalla vilkuillaan kateellisena Israeliin, jonka tehokas rokotustahti (30,8 prosenttia kansasta) on sanalla sanoen pysäyttävä.

Hallituksen periaatepäätöksen mukaisesti Suomessa ollaan siirtymässä kolmiportaiseen malliin koronapandemian hallinnassa. Järeimmät keinot ovat viimeisessä vaiheessa. Linjauksen voi lukea monella tavalla. Suomessakin näyttää siltä, että kun rokotetta ei ole tarpeeksi, hybridimallista ollaan siirtymässä vaivihkaa tukahduttamismalliin, jonka yksi ulkoinen merkki on juuri ulkonaliikkumiskielto.

” Olisiko jälleen aika hoitaa Uuttamaata – rokottamalla.

Hallituksen ja viranomaisten toiminta on edelleen improvisointia. Selkeä toimintaohjelma pandemian torjuntaan on puuttunut koko ajan, jota mm. professori Hiski Haukkala on ihmetellyt (Tiede & Edistys 2020/3). Haukkalan mukaan on outoa, että vaikka vakavan yleisvaarallisen, globaalin pandemian riski oli pitkään tiedossa, sen vaikutuksia ja siihen reagointia ei pohdittu etukäteen koko valtionhallinnon ja yrityskentän tasolla.

Nyt sävelletään tilanteen mukaan.

Kovemmissa rajoituksissa on se huono puoli, että näillä tartuntaluvuilla kansa ei niitä halua.

Ihmiset ovat lopen väsyneitä koko koronaan, ja kun mukaan otetaan vielä rokotepettymys, levottomuuksiakin voi olla tiedossa – ei ehkä kuitenkaan Hollannin tyyliin. Nyt jo näkyy välinpitämättömyyttä turvaväleistä ja maskeista, testeissä käyntikään ei kiinnosta. Rajut kiristystoimet voivat olla bensaa liekkeihin. Tukahduttamismalli olisi ehkä toiminut keväällä, nyt tiukoille rajoituksille ei löydy enää oikein ymmärrystä.

Kun rokotetta ei ole tarpeeksi, myös ajatus yhtenäisestä kansasta viruksen vastaisessa taistelussa alkaa murentua – pala palalta. Porukat käyvät jo kuumana siitä, että lasten harrastustoimintaa rajoitetaan, vaikka ravintoloissa istutaan ja rajoilta valuu sisään viruksen potentiaalisia kantajia. Hallituksen sisälläkin on näkemyseroja.

Tartunnoissakin on isoja alueellisia eroja.

Onko asialle tehtävissä jotain?

Onpa hyvinkin.

Kun rokotetta ei saada tarpeeksi ja ajoissa, kannattaisi miettiä rokotusjärjestystä uudestaan, alueellisesti. Nyt vähiä rokotteita jaetaan ympäri maata sairaanhoitopiireille, ja rokotukset tehdään tietyssä järjestyksessä.

Suomen rokotusjärjestys:

Ensin rokotetaan tehohoidon ja muiden koronapotilaiden kanssa työskentelevät terveydenhuollon ammattilaiset.

Sen jälkeen iäkkäiden hoivakotien ja ympärivuorokautisten asumispalvelujen hoitajat ja asukkaat.

Sitten siirrytään ikäjärjestykseen: ensin yli 80-vuotiaat, seuraavaksi yli 75-vuotiaat ja sitten yli 70-vuotiaat.

Tämän jälkeen siirrytään alle 70-vuotiaisiin, jolloin rokottamisjärjestys määräytyy lääketieteellisen riskin mukaan.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspiiri Essote on toiminut esimerkillisen ripeästi. Mikkelissä ollaan jo valmiita rokottamaan koko kaupunki – viikossa. Jos siis olisi rokotetta.

Mikkeli ympäristökuntineen ei kuitenkaan ole, anteeksi vain savolaiset, tartunnoissa epidemian kärjessä. Kun katsotaan tartuntojen määrä suhteutettuna kunnan väkilukuun, ylivoimaiset ykköset ovat Helsinki, Espoo ja Vantaa.

Rokotustilastoissa johtavat alueet, joissa on vähiten tartuntoja suhteessa väkilukuun.

On tietysti tasapuolista ja demokraattista ja perustuslain hengen mukaista rokottaa koko Suomessa, mutta jos kovia otteita vilautellaan, eikö rokotteiden alueellista jakojärjestystä voisi joustavasti muuttaa.

Asiasta puhui Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen MTV:llä viikonloppuna. Hänen mielestään rokotusprosentti on nyt korkea siellä, missä taudin levinneisyys on vähäisempää. Tilastoja tarkastelemalla Pentikäisen päätelmä on viiltävän oikea.

Eikö siis kannattaisi rokottaa hoitohenkilökunnan ja riskiryhmien jälkeen siellä, missä on eniten tartuntoja eli varsinkin Husin alueella mutta myös Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä. Koronaviruskriisiä ja sen mahdollista kolmatta aaltoa torjuttaisiin rokotteilla pandemian ydinalueilla Etelä-Suomessa – ensin.

Täytyy kuitenkin muistaa, että keväällä Uusimaa laitettiin kiinni, jotta tauti ei leviäisi muualle.

Olisiko jälleen aika hoitaa Uuttamaata – rokottamalla.