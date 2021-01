Miten virus­muunnokselta voi suojautua? Husin Järvinen: ”Tärkeintä on kiinnittää huomiota toimintaan, ei niinkään välineeseen”

THL suosittelee yli kahden metrin turvaväliä muihin ihmisiin.

Suomessa on keskusteltu viime päivinä herkemmin tarttuvasta, muuntuneesta koronaviruksesta.

Maanantaihin mennessä Suomessa oli todettu yhteensä 94 muuntuneen koronaviruksen aiheuttamaa tapausta, joista 88 on Britanniassa havaittua muuntunutta virustyyppiä ja 6 Etelä-Afrikassa havaittua virustyyppiä.

Husin infektioylilääkäri Asko Järvisen mukaan uudet koronavirusmuunnokset tarkoittavat käytännössä kontaktipinnan rajoittamista edelleen.

– Pitäisi olla vähemmän tai pienemmän ihmisjoukon kanssa tekemisissä. Turvaväleistä, maskin käyttämisestä sekä käsi- ja yskimishygieniasta pitäisi huolehtia erityisen tarkasti silloin, kun on tekemisissä muiden, kuin oman talouden ihmisten kanssa.

THL suosittelee nyt yli kahden metrin turvaväliä muihin ihmisiin. Lisäksi lähikontaktit tulisi rajata vain välttämättömimpiin.

– Mitä kauempana toisesta ihmisestä on, sen paremman suojan saa. Kaksi metriä on varmasti sangen hyvä etäisyys.

Ylilääkäri sanoo, että kahden metrin turvaväli voi toisaalta olla liian niukka esimerkiksi sellaisissa harrastuksissa, joissa hengästytään tai joudutaan huutamaan. Pisarat voivat lentää tällaisissa tilanteissa yli kahden metrin päähän.

Tällöin omaehtoinen harrastuksen keskeyttäminen voisi olla harkinnan arvoinen asia.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juha Korpelainen painottaa harkintaa ihmiskontakteissa.

– Tapaamisia on syytä harkita nyt kaksi kertaa.

Välttämättömien, perheen ulkopuolisten ihmiskontaktien yhteyteen Korpelainen ehdottaa ajatusta omaehtoisesta karanteenista.

– Voisi olla hyvä, että ainakaan vanhuksia ja riskiryhmään kuuluvia ei tapaisi kymmeneen vuorokauteen, jos on ollut ulkopuolisia ja ylimääräisiä kontakteja.

Tällä hetkellä THL suosittelee 12 vuotta täyttäneille maskien käyttöä koko maassa. Kasvomaskia tulisi käyttää julkisissa tiloissa, vaikka yli kahden metrin turvavälin pitäminen onnistuisikin.

Husin Järvinen huomauttaa, että tärkeintä on kiinnittää huomiota toimintaan, ei niinkään välineeseen.

– Todennäköistä on se, että FFP2-maski ei tuo kovin merkittävää lisäturvaa. Tärkeämpää on se, miten ja missä maskia käytetään kuin se, mikä maskin tyyppi on.

Ihminen ei ylilääkärin mukaan saa liiaksi tuudittautua turvallisuudentunteeseen.

– Helposti ajatellaan, että nyt kun on parempi väline, voi mennä ja kulkea huolettomammin. Näinhän se ei ole.

Järvinen kertoo esimerkin.

– Huonokuntoinen hiihtäjä voi saada paremmilla suksilla pikkuisen enemmän vauhtia, mutta todellisuudessa kovin suurta eroa se ei tee.

Koronaviruksen oireita voivat olla päänsärky, haju- tai makuaistin häiriöt, nuha tai nenän tukkoisuus, yskä, hengenahdistus, voimattomuus tai väsymys, lihaskivut, kurkkukipu tai kurkun karheus, kuume, pahoinvointi, oksentelu tai ripuli.

THL:n mukaan koronatestiin tulisi mennä, jos mikä tahansa näistä oireista ilmaantuu.

Myös oireettomana on syytä hakeutua testiin, jos epäilee altistuneensa virukselle esimerkiksi ulkomailla matkustaneen henkilön kautta.