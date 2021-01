Orvoksi jäänyt poronvasa koki ihme­pelastumisen viime hetkillä – ”Se on vallannut meidän sydämet aivan täysin”

Kuuselan perhe pelasti tunturista henkihieverissä olleen poron vasan.

Pasi Kuusela löysi henkihieverissä olleen poronvasan kaksi ja puoli viikkoa sitten Kittilän kunnan Tuuliharjun alueelta. Pasi Kuusela on eläkkeellä oleva poromies. Hän oli huomannut poron jälkiä. Hän lähti seuraamaan niitä moottorikelkalla.

– Niin Pasi oli löytänyt puun juurelta tämän pienen heiveröisen poron, Pasin vaimo Monna Kuusela kertoo.

Pasi oli ottanut poron syliin ja vienyt sen moottorikelkalla kotiin. Heikossa kunnossa ollut poro laitettiin latoon toipumaan.

Monna Kuusela arvioi, että vasan emä on menehtynyt kesällä heinäkuun paikkeilla, koska vasa on jäänyt ilman maitoa niin pieneksi.

– Se oli niin heikko, ettei pystynyt kävelemäänkään kunnolla, vaan se oli aivan horjuvainen reppana.

Seuraavana päivänä Monna Kuusela kävi hakemassa pienen poron kotiin. Sitä ei kuitenkaan laitettu muiden porojen kanssa samaan aitaukseen.

– Meillä on vanha, käytöstä poistettu pakettiauto, ja siitä tehtiin yksiö sille. Sinne laitettiin pressu ja patjoja ja heiniä.

Poro sai toipua kolme päivää pakuyksiössään ennen kuin se tuotiin ulos. Kuuseloiden lapinkoiriin se saa tutustua kaikessa rauhassa, samoin kuin vieraisiin ihmisiin.

Pieni poro on syönyt hyvällä ruokahalulla. Se kasvaa ja käveleekin jo ihan hyvin.

– Aivan tolkuton ruokahalu on kaverilla. Suurinta herkkua ovat jäkälä ja luttu, Monna Kuusela kertoo.

Poro on paljon pienempikokoinen kuin ikätoverinsa. Siksi se sai nimekseen Napero.

– Ihme, että se oli selvinnyt puoli vuotta yksin. Viime hetkillä se pelastui. Voi sanoa, että pari päivää, ja se ei olisi enää jaksanut, Monna Kuusela sanoo.

Napero jatkaa elämäänsä Kuuseloiden silmäteränä.

– Siitä on tullut sellainen meidän mussukka. Eilenkin kun sitä rapsuttelin, niin se reppana nosti turpaansa ja haisteli, ihan niin kuin pusuttaisi. Se on vallannut meidän sydämet aivan täysin. Koko perheen silmäterä siitä on tullut.