Julkisuutta välttelevä suomalaismiljardööri Chaim ”Poju” Zabludowicz kertoo vanhempiensa painajaisista ja kokemastaan kiitollisuudesta.

– Olen holokaustista pelastuneiden vanhempien lapsi. Siksi koen nämä historian surullisimmat tapahtumat itselleni tärkeiksi ja läheisiksi, Chaim ”Poju” Zabludowicz sanoo.

AlfaTv lähettää Holokaustin uhrien muisto ry:n järjestämän Vainojen uhrien muistopäivän juhlan keskiviikkona 27.1. klo 17.00. Osana ohjelmaa kuullaan julkisuutta karttelevan Zabludowiczin mietteitä holokaustin perinnöstä.

Chaim ”Poju” Zabludowicz on Tampereella vuonna 1953 syntynyt liikemies. Perheen sijoitusyhtiö Tamares toimii muun muassa kiinteistö-, teknologia- ja viihdealoilla.

Poju Zabludowicz ja vaimo Anita saapuivat Björn Wahlroosin 60-vuotispäiville 2012.­

Zabldudowiczin arvioidaan olevan Britannian sadan rikkaimman ihmisen joukossa. Vuonna 2012 The Sunday Times -lehti arvioi hänen omaisuutensa peräti 1,7 miljardin euron arvoiseksi.

Zabludowicz kertoo AlfaTV:n ohjelmassa, kuinka hänen Puolassa syntynyt isänsä Shlomo Zabludowicz menetti holokaustissa koko perheensä: vanhempansa ja kuusi sisarustansa.

Myös Zabludowiczin äiti menetti vanhempansa. Mutta Zabludowiczin äiti ja tämän kolme veljeä selvisivät hengissä Auschwitzista.

– Tatuoidut vankinumerot äitini ja hänen veljiensä käsivarsissa olivat perättäiset. Se, että neljä sisarusta samasta perheestä selvisi elossa Auschwitzin kauhuista, oli todella harvinaista.

Auschwitzin keskitysleirillä menehtyi yli miljoona ihmistä. Nykyisin Auschwitz on museo ja Unescon maailmanperintökohde.­

Zabludowiczin vanhemmat pääsivät turvaan kohti pohjoista niin sanotuissa Bernadotten valkoisissa busseissa. Kreivi Folke Bernadotte oli ruotsalainen diplomaatti ja Punaisen Ristin johtaja. Hän johti toisen maailmansodan aikana pelastusoperaatiota, jossa 27 000 vankia vapautettiin keskitysleireiltä Saksasta.

Zabludowiczin vanhemmat saapuivat eri aikoina Lundin pakolaisleiriin, jossa he tapasivat toisensa.

– Vielä kuukausia sen jälkeen he näkivät unia, joissa natsit tulivat takaisin ja kertoivat heille, että vapaus on julma vitsi ja että heidän täytyy mennä takaisin keskitysleiriin. Mutta vapaus oli totta.

Helsingin juutalainen seurakunta kutsui Zabludowiczin isän Suomeen opettamaan juutalaista kulttuuria ja oppia. Näin Zabludowiczin isästä ja äidistä ja heidän lapsistaan tuli suomalaisia.

– Vanhempani otettiin vastaan Ruotsiin ja Suomeen pakolaisina. Heitä autettiin, ja heidän ihmisarvoaan kunnioitettiin. Tämä on tehnyt minusta isänmaallisen suomalaisen. Siksi sijoitan Suomeen ja haluan tulla aina takaisin Suomeen, Zabludowicz kertoo ohjelmassa.

Isä Shlomo Zabludowicz (1914–1994) junaili silloisen Tampellan kanssa yhteistyössä asekauppoja Israeliin ja lopulta ympäri maailmaa vuosikymmenten ajan. Elämänsä loppupuolella hän monipuolisti liiketoimiaan huomattavasti ja perusti Tamares-sijoitusyhtiön.

Poju Zabludowicz opiskeli yliopistossa Tel Avivissa Israelissa. Hän muutti myöhemmin Isoon-Britanniaan, jonne hän on asettunut. Hän on Tamaresin nykyinen johtaja ja hänen omistuksiinsa kuuluu niin jääkiekkojoukkue Tapparaa kuin kymmeniä prosentteja Las Vegasin keskustan kiinteistömassasta.

Myös Poju Zabludowiczilla on liiketoimensa Israelissa ja vahvat kytkökset maahan muutenkin. Hän on lahjoittanut Israel-mieliselle lobbausjärjestölle Bicomille miljoonia euroja ja toiminut vuosia sen puheenjohtajana.

Poju Zabludowicz, taiteilija Ed Atkins ja Anita Zabludowic taidegalleriassa 2016.­

Poju ja hänen puolisonsa, sisustusarkkitehtinä työskennellyt Anita Zabludowicz ovat merkittäviä taidekeräilijöitä. He ovat saaneet työstään palkintoja. Heidän kokoelmastaan koottuja näyttelyitä vastaan on suunnattu myös boikottikampanjoita suvun asekauppataustan vuoksi.

Vuonna 2016 Poju ja Anita Zabludowiczin kokoelmasta koottu näyttely oli esillä Helsingin Taidehallissa.

Pariskunnalla on neljä lasta. Heidän tyttärensä Tiffany Zabludowicz vaikuttaa New Yorkissa ja hän on profiloitunut kuraattorina ja nuorten taiteilijoiden tukijana.