Lentokielto riskimaista päättyi – THL:n Puumalainen: ”Toisilla toimenpiteillä pyritään aivan samaan tulokseen”

Puumalainen toivoo kuntien tartuntatautilääkäreiden arvioivan riskiä rajanylitystilanteissa.

Suomen tiukkojen koronalinjauksien keskellä on herättänyt ihmetystä, että lennot Britanniasta ja Irlannista Suomeen alkoivat uudelleen. Kyseisissä maissa on havaittu tehokkaammin leviävää virusmuunnosta.

Julkisuuteen on kerrottu tapauksesta, jossa nuori aikuinen palasi ennen joulua Suomeen Britanniasta. Karanteeniohjeiden noudattamatta jättäminen johti noin 30:een jatkotartuntaan ja noin 400:aan karanteenimääräykseen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi maanantaina, että lentokiellon purkamisen taustalla oli Traficomin päätös, joka tehtiin THL:n lausunnon perusteella. Aiemmin THL piti välttämättömänä Iso-Britanniasta Suomeen tulevan matkustajalentoliikenteen keskeyttämistä.

IS kysyi tiistain tiedotustilaisuudessa THL:n ylilääkäriltä Taneli Puumalaiselta, miksi lentokielto päätettiin purkaa.

– Lentojen keskeyttäminen on Traficomin päätös, jolle täytyy olla hyvin tiukat välttämättömyysperusteet. Useimmat EU-maat alkuun rajoittivat matkustusta, mutta sen jälkeen lentokieltoja on enenevästi purettu ja tällä hetkellä ymmärtääkseni niitä ei juuri ole jäljellä, vaan maat ovat panostaneet rajojen terveysturvallisuustoimenpiteisiin eli ohjataan kaikki tulijat testeihin ja sen jälkeen karanteeniin. THL on suosittanut, että kaikki matkustaminen Iso-Britanniaan, Irlantiin ja Etelä-Afrikkaan keskeytetään. Kyse on siitä, että välttämättömyysedellytyksiä ei ollut, mutta toisilla toimenpiteillä pyritään aivan samaan tulokseen, Puumalainen vastasi.

Suomessa kiristetään maahantulon edellytyksiä keskiviikon vastaisena yönä.

Jatkossa sisärajoilla eli Suomen ja Schengen-maiden välillä sallitaan vain välttämätön työmatkaliikenne.

Rajoilla tehtävät koronavirustestit ovat perustuneet vapaaehtoisuuteen. Puumalaisen mukaan uusien rajapäätösten myötä matkustajamäärä vähenee huomattavan paljon, mikä mahdollistaa sen, että testauskapasiteetti riittää matkustajien tutkimiseen.

– Joitakin rajanylityspaikkoja ollaan sulkemassa, joka tuo sen mahdollisuuden, että matkustajavirrat ohjataan tiettyjen rajanylityspaikkojen kautta ja lähtökohtaisesti kaikki ohjataan testeihin. Toivoisimme, että jos henkilö tulee maasta, jossa on muuntovirusta, kunnan tartuntatautilääkäri arvioisi riskiä. On mahdollista määrätä henkilö rajalta karanteeniin, jos hän ei suostu testiin tai todistusta näytä.

Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan Jaska Siikavirran mukaan matkustaja voidaan velvoittaa yksittäistilanteessa osallistumaan koronatestiin.