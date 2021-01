Kommentti: Rokotusstrategian toteutuminen on vaarassa, ja korjausliikkeillä on jo kiire

Koronatilanteen helpottumiseen ehdittiin asettaa liian suuria toiveita, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Perjantai on jännittävä päivä. Euroopan lääkeviraston Eman pitäisi silloin päättää, suositteleeko se myyntilupaa Oxfordin yliopiston ja AstraZenecan (AZ) koronarokotteelle. Isoja kysymyksiä on ilmassa. Saako rokote käyttöluvan kaikille aikuisille? Vai rajoitetaanko sitä niin, ettei piikkiä anneta yli 65-vuotiaille?

Saksalaislehdet Handelsblatt ja Bild nostattivat tiistaina kohua siitä, että AZ:n koronarokote antaisi ikäihmisille vain heikon kahdeksan prosentin suojatehon. Tieto ei lääkeyhtiön ja asiantuntijoiden mukaan pidä paikkaansa. Rokotteen tiedettiin olevan hieman heikkotehoisempi vanhusväestöllä verrattuna nuorempiin aikuisiin, mutta noin alhainen lukema johtuu Saksan terveysministeriön mukaan silkasta sekaannuksesta.

Asialla ei ole Suomen kannalta suurta merkitystä. AZ:n rokotetta on meillä kaavailtu lähinnä työikäisen väestön joukkorokotuksiin.

Paljon tehokohua kylmempi suihku suomalaisille oli AZ:n viime perjantaina antama varoitus rokotteen toimitusvaikeuksista. Valmisteita ei saada maahan riittävästi ainakaan alkuvuodesta, vaikka muuntuneet viruskannat uhkaavat levitä täälläkin nopeasti. Toimitusvaikeuksia on myös BioNTechin ja Pfizerin kehittämällä rna-rokotteella.

Britannia pyrkii rokottamaan 15 miljoonaa ihmistä helmikuun puoliväliin mennessä. AstraZenecan valmiste otettiin Britanniassa rokotusohjelmaan 4. tammikuuta. Kuva rokotuskeskuksesta Lontoossa.­

Rokotetuotannon pullonkaulat ovat karvas pettymys, sillä meneillään on kilpajuoksu herkästi tarttuvien muuntovirusten leviämisen ja rokotusten välillä. Mitä nopeammin väestölle saadaan rokotteista suojaa covid-19-tautia vastaan, sitä paremmat mahdollisuudet meillä on voittaa muuntoviruskannat. Toisin sanoen: jos taudin ilmantuvuuskäyrät pysyvät matalina, terveydenhuollon kantokyky kestää – ja yhteiskunta kestää.

Toki myös AstraZenecan rokotteen myyntiluvan mahdollisilla rajauksilla on oma vaikutuksensa Suomen strategiaan.

Britannian lääkintöviranomainen antoi AZ:n valmisteelle hätäkäyttöluvan kaikille aikuisille, myös ikäihmisille. Ema saattaa kuitenkin päätyä brittikollegoja varovaisempaan kantaan. Valmisteen kliinisissä kokeissa oli mukana vain suhteellisen pieni joukko yli 65-vuotiaita, ja siksi tietoa sen vaikutuksista ikäihmisiin on kertynyt vain vähän.

Ema saattaa siis rajata lupaa ja suositella rokotteen käyttöä vain esimerkiksi 16-65-vuotiaille tai jopa 16-55-vuotiaille. Rajauksia saattaa tulla myös erilaisia taustasairauksia poteville riskiryhmille. Nämä avoimet kysymykset saanevat vastauksensa perjantaina.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila puhui rokotetilanteesta Ylen A-studiossa maanantai-iltana. Varhila vahvisti tiedot Suomen suunnitelmista: AZ:n rokote on nimenomaan ajateltu työikäisen väestön – yli 16-vuotiaiden ja myyntiluvasta riippuen alle 55- tai 65-vuotiaiden – rokotuksiin. Ikäihmisten rokotukset on aloitettu Pfizerin valmisteella, ja näin on ilmeisesti tarkoitus jatkaa. Modernan rokotetta saadaan maahan vähäisiä määriä, ja ne menevät Pohjois-Suomen haja-asutusalueille.

Rokotusstrategian mukaan työikäisiä, suurinta joukkoa suomalaisia, pitäisi päästä rokottamaan pian ikäihmisten jälkeen. Niin ei kuitenkaan tapahdu, ellei AZ saa nopeasti tuotantonsa tukoksia auki.

Strategiansa toimeenpanoa varten Suomi on tilannut EU:n yhteishankintamekanismin kautta eniten juuri AZ:n rokotetta – 3,7 miljoonaa annosta. Kesään mennessä Suomen oli alun perin tavoitteena rokottaa noin 2,5–3,5 miljoonaa ihmistä. Tämä olisi vaatinut 5–7 miljoonaa rokoteannosta, joista suurinta osaa odotettiin AZ:lta.

On vielä arvoitus, miten AZ pystyy hoitamaan sopimusvelvoitteensa ja antamaan vastinetta 336 miljoonan euron etumaksulle, jonka se sai EU:lta tuotantokapasiteetin varaamista varten.

EU-komissio kovistelee parhaillaan AZ:aa pitämään kiinni sovituista aikatauluista. Toistaiseksi yhtiö on ilmoittanut Suomelle vain helmikuussa toimitettavien annosten määrät, ja ne ovat iso pettymys.

– Helmikuun määrät ovat noin yksi kolmasosa siitä, mitä meille on ilmoitettu, Varhila sanoi.

– Me saamme ehkä helmikuussa vähän toistasataa tuhatta rokotetta siihen nähden, että meidän alun perin piti saada lähemmäs miljoona, mitä me emme saa. Sitä on koko ajan pienennetty kaiken kaikkiaan.

Rokotusjärjestyksessä ikäihmisten jälkeen tulevat riskiryhmät: ne suomalaiset, joilla on taustallaan jokin vakavan koronataudin riskiä nostava sairaus. Myös heille on tarkoitus antaa AZ:n rokotetta.

Kuka tai mikä on sitten syyllinen tähän sotkuun? Olivatko Suomen terveysviranomaiset ja maan hallitus liian hyväuskoisia? Onko EU-komissio ollut hölmö ja solminut lääkeyhtiöiden kanssa liian löperöitä sopimuksia? Ovatko lääkeyhtiöiden pomot riistäjiä, jotka myyvät surutta EU-maille varatut annokset eniten tarjoaville?

Syyllisiä on helppo etsiä ja tuomioita on helppo jakaa. Todellisessa maailmassa, koronapandemian keskellä, syitä ongelmiin on monia.

Syntipukin etsiminen monitahoisiin ongelmiin on mielen huono taipumus ja ajatusharha, joka vääristää kuvaa maailmasta. Hans Rosling on kirjoittanut siitä teoksessaan Factfulness (suom. Faktojen maailma):

”Se haittaa kykyämme ratkaista ongelmia ja estää niiden uusiutumista, koska me jäämme jumiin liian yksinkertaiseen sormella osoittamiseen. Silloin me irtaudumme paljon monimutkaisemmasta totuudesta emmekä pääse keskittämään energiaamme oikeisiin kohtiin (toim.suom.).”

Jos pysähtyy kiihkottomasti miettimään koko tätä surullista vyyhteä, voi syytä potentiaaliseen katastrofiin löytää lääkeyhtiöiden liian optimistisista tuotantosuunnitelmista ja odotuksia heikommasta kyvystä laajentaa nopeasti kapasiteettia. Syytä on myös koko toiminnan läpinäkymättömyydessä. Tuotannon tukokset tulivat EU-komissiolle yllätyksenä, vaikka niitä olisi pitänyt pystyä ennakoimaan.

Esimerkiksi AZ markkinoi rokotettaan maailmanlaajuisesti, mutta se on rakentanut eri toimitusketjut eri markkina-alueille, myös Euroopan sisällä. Britanniaan toimitettavilla rokotteilla on omat valmistuslinjansa ja kuljetuksensa, EU-alueelle omansa. Nyt EU-komissio yrittää kiireesti pakottaa yhtiön joustoihin ja hankkimaan jäsenmaille rokotteita muista toimitusketjuista, vaikkapa sitten Britanniaan varatusta kapasiteetista. Korjausliikkeillä on kiire.

” Virusten kierrossa on vahvaa vuodenaikavaikutusta – lämpimät ja kuivat säät auttavat hillitsemään epidemiaa, samoin tietenkin suojatoimet.

Vielä ei kannata vaipua synkkyyteen. Ainakin Pfizerin toimitusvaikeudet näyttävät väliaikaisilta, ja AstraZenecaan kohdistuu erittäin kova paine ratkaista ongelmansa. Muitakin lupaavia rokotteita on tulossa markkinoille: Janssen-yhtiön Johnson & Johnsonille kehittämä yhden annoksen rokote saattaa saada myyntiluvan jo kevään aikana.

Kesää ei ole peruutettu. Eikä edes vappua. Virusten kierrossa on vahvaa vuodenaikavaikutusta – lämpimät ja kuivat säät auttavat hillitsemään epidemiaa, samoin tietenkin suojatoimet. Niitä pitää vain jaksaa noudattaa vielä entistäkin huolellisemmin, muuntoviruskantojen torjumiseksi.

Artikkelia täsmennetty klo 21.44 Suomen helmikuussa saamien AstraZenecan rokoteannosten osalta: lisätty Varhilan toinen sitaatti.