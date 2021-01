Hallitukselle tiedoksi, että pääkaupunkiseudulta löytyy lukemattomia asuinalueita, ostareita ja kauppakeskuksia, joissa maski naamalla on suuri harvinaisuus, kirjoittaa Tapio Sadeoja.

Ylihuomenna on sitten syntymäpäivien aika. Perjantaina 29.1. tulee kuluneeksi tasan vuosi siitä, kun Suomessa havaittiin ensimmäinen koronavirustartunta. Mikä helpotus se olikaan, kun tartunnankantajaksi paljastui kiinalainen turisti. Oloa helpotti myös kummasti suomalaisviranomaisten vakuuttelut, ettei mitään vaaraa viruksen leviämisestä Eurooppaan saati sitten Suomeen ole.

Nyt, vuotta myöhemmin, istumme ihmettelemässä muuntoviruksia ja rokoteongelmia sekä äimistelemässä, mitä uusia rajoituksia on tiedossa.

Rajoitukset ja edessä olevat lisätoimenpiteet ahdistavat meitä kaikkia, mutta on hyvä muistaa, että Suomella on ainakin vielä pitkä matka Euroopan tilanteeseen. Ei se ehkä oloa helpota, mutta antaa vähän perspektiiviä.

Yksi esimerkki, Saksa: FFP2-tasoiset maskit ovat pakollisia kaikissa julkisissa tiloissa, kotitaloudessa saa käydä vain yksi vieras kerrallaan, etätyö pakollista, jos suinkin mahdollista. Koulut ja päiväkodit, baarit ja ravintolat ovat kiinni, kaikki kaupat ruokakauppoja lukuun ottamatta ovat suljettuina, harrastustoiminta on seis jne.

Toinen esimerkki, Valencian autonominen alue Espanjassa: asunnossa saavat olla vain siellä asuvat ihmiset, vieraita ei saa käydä, suurin sallittu julkinen kokoontuminen on kaksi henkilöä, myös ulkona. Ravintolat ja baarit ovat kiinni, samoin kaupat ruokakauppoja lukuun ottamatta. Kaikki suuret ja keskisuuret kaupungit suljetaan viikonlopuksi, niihin ei pääse eikä niistä pääse pois. Ja paljon muuta.

Suurin piirtein samat ovat sävelet Ranskassa, Britanniassa ja monessa muussa Euroopan maassa. Käytännössä yhteiskunnat ovat suljettuja.

” Suomessakin hallitus valmistautuu ottamaan kovat otteet käyttöön.

Suomessakin hallitus valmistautuu ottamaan kovat otteet käyttöön. Selvää on, että kristakiurumaisilla höpötyksillä ”maksimaalisista etätyösuosituksista ja laajennetuista maskisuosituksista” ei saavuteta enää mitään, etenkään kun kukaan ei edes ymmärrä, mitä ihmettä ne tarkoittavat.

Sana ”pakko” on tultava hallituksen repertuaariin: rajat on pakko saada valvontaan ja maskit on pakko saada kansalaisten naamoille. Molemmat pakot ovat avainasemassa, etenkin kun puhutaan herkästi tarttuvan muuntoviruksen leviämisen estämisestä.

Matkustamista Suomeen on nyt rajoitettu, mutta yhä Suomeen voi käytännössä marssia ilman koronatestiä ja yhä Suomessa voi viitata kintaalla karanteenille. Euroopassa testit ovat pakollisia ja usein karanteenit valvottuja, mihin Suomessakin on tavalla tai toisella päästävä nopeasti. Muuntovirus ei rajalla odottele tartuntatautilain valmistumista.

Toinen ”pakko” muuntoviruksen torjunnassa: maskit. Hallitus uskottelee itselleen, että maskisuositusta noudatetaan hyvin. Ihan tiedoksi, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulta löytyy lukemattomia suuria asuinalueita, ostareita ja kauppakeskuksia, joissa maski naamalla on suuri harvinaisuus. Näillä alueilla ovat usein myös koronan ilmaantuvuusluvut huomattavan korkeat.

Maskien käyttö on monessa Euroopan maassa tiukasti sanktioitua ja sillä uskotaan olevan suuri merkitys brittivariantin leviämisen hillinnässä. Suomessa tuntuu riittävän, että jotkut käyttävät maskeja ja jotkut eivät.

Kysymys kuuluukin: Jos muutama suositus onnistuttaisiin muuttamaan pakoksi, vältyttäisiinkö edes joiltakin uusilta rajoituksilta? Ei pakko aina pahasta ole.

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien entinen vastaava päätoimittaja.