Tutkimus: Ilta-Sanomat on Suomen suurin uutismedia – jos sinä ja muut lukijamme lähtisivät bussimatkalle, jono ulottuisi Mongoliaan

Ilta-Sanomat jatkaa Suomen suurimpana uutismediana, ilmenee Kansallisesta mediatutkimuksesta (KMT).

Ilta-Sanomat tavoittaa eri kanavissaan viikoittain 3 151 000 suomalaista. Se on huima lukema.

Jos kaikki Ilta-Sanomien lukijat astuisivat 50 matkustajaa vetäviin linja-autoihin, busseja pitäisi olla 63 020 kappaletta. Bussit lähtisivät liikkeelle Helsingin keskustasta Sanomatalolta reilun 80 metrin turvavälein. Kun ensimmäinen bussi saapuisi Tosontsengelin huoltoasemalle Länsi-Mongoliassa, viimeinen bussi nytkähtäisi liikkeelle Helsingissä.

Jos IS:n lukijat nousisivat linja-autoihin, bussijono (turvavälien kera) ulottuisi Helsingistä Mongoliaan.­

Mutta nyt emme vie teitä Mongoliaan, vaan kysymme Ilta-Sanomien vastaavalta päätoimittajalta Johanna Lahdelta, miksi Ilta-Sanomilla on niin paljon lukijoita.

– Valtava lukijamäärä osoittaa, että suomalaiset tietävät saavansa tärkeimmät ja kiinnostavimmat uutiset Ilta-Sanomista. Kun tiedon tarve on kova, ihmiset tulevat etsimään sitä Ilta-Sanomista. Olemme kasvaneet koko ajan hyvää tahtia, mutta korona-ajan nousu yllätti meidätkin. Käyntiluvut pomppasivat aivan uudelle tasolle ja ovat myös pysyvästi jääneet selvästi korkeammalle tasolle kuin ennen koronaa, Johanna Lahti sanoo.

– Olemme kiitollisia lukijoiden osoittamasta luottamuksesta, mutta sen edessä täytyy olla nöyrä ja pyrkiä palvelemaan entistä paremmin, myös tässä erikoisessa ajassa, jota elämme.

Viime vuosi oli poikkeuksellinen uutisvuosi, jonka aikana keskiöön nousi koronaviruspandemia. Koronan lisäksi myös esimerkiksi Yhdysvaltain presidentinvaalit kiinnostivat suomalaisia. Vakavien aiheiden ohella Ilta-Sanomat on tarjonnut suomalaisille myös muunlaista sisältöä.

– Vakavien uutisaiheiden ja taustoittavien laajempien asia-artikkelien vastapainoksi ihmiset kaipaavat rentouttavaa ja ilahduttavaa luettavaa ja katsottavaa. Esimerkiksi viihde-, lifestyle- ja urheilusisältöjä on uutisten ohella kulutettu ennätystahtiin. Ilta-Sanomien digipalveluun syksyllä siirtynyt Me Naiset on sekin ylittänyt kaikki odotukset, Johanna Lahti sanoo.

Toiseksi suurin uutismedia KMT:n mittauksessa on Iltalehti, joka tavoittaa viikossa 3 072 000 suomalaista. Kolmanneksi sijoittuu IS:n kanssa samaan Sanoma-konserniin kuuluva Helsingin Sanomat, joka tavoittaa joka viikko 2 107 000 lukijaa. Suurista uutismedioista Yle ja MTV eivät ole mukana KMT-tutkimuksessa.

Ilta-Sanomien painettua lehteä ja näköislehteä lukee päivittäin keskimäärin 364 000 lukijaa, Iltalehteä 294 000 lukijaa. Helsingin Sanomien painetulla lehdellä ja näköislehdellä on 721 000 lukijaa.

IS on ollut aiemmissakin KMT-mittauksissa Suomen suurin uutismedia. Esimerkiksi vuoden 2019 tutkimuksessa IS tavoitti 2,65 miljoonaa suomalaista, mutta luvut eivät ole vertailukelpoisia viimevuotisten kanssa.

Alta voit katsoa, kuinka monta bussia IS:n lukijoiden kyyditsemiseen tarvittaisiin: