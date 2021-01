21 huikeaa ja hauskaa lumiveistosta! Äänestä, mikä on Suomen hienoin

Tänä talvena on riittänyt niin hyvin lunta, että ihmiset ympäri Suomea ovat saaneet vapauttaa sisäisen lumitaiteilijansa.

Ilta-Sanomat järjesti viime viikolla kilpailun, jossa etsitään Suomen hienointa lumiveistosta tältä talvelta. Kisaan sai osallistua perinteisellä lumiukolla tai ihan sukupuolineutraalilla veistoksella. Eläimet, koneet, koronavirukset – kaikki aiheet olivat sallittuja. Ja pelkät muodot, eihän sen veistoksen enää 2020-luvulla tarvitse suinkaan mitään esittää.

Kuvia lumiveistoksista tuli pitkälti kolmatta sataa, mistä aivan jättimäinen kiitos kaikille kisaan osallistuneille! Lumesta voi tehdä vaikka mitä – sen tämäkin kilpailu on osoittanut. IS:n toimituksen tehtävä oli karu, sillä kaikista hyvistä ehdotuksista piti finaalikärki tiivistää 21 ehdotukseen. Siinä ei auttanut kuin pitää pää kylmänä ja sydän lämpimänä, kuten täällä päin on tapana sanoa.

Nyt on tullut kansan vuoro äänestää voittaja. Äänestysaikaa on sunnuntaihin 31.1.2021 asti. Kisan voittajalle on luvassa 150 euron palkinto, kakkoselle 100 euron palkinto ja kolmoselle 50 euron palkinto. Voittajiin ollaan myöhemmin yhteydessä.

Äänestyslomakkeen löydät jutun lopusta. Ei muuta kuin ihastelemaan ja äänestelemään!

1. Tämä lumiukko on hyvällä tuulella.­

2. Kissa ja lumiukko viihtyvät sulassa sovussa.­

3. Tämä teos muistaa Helsingin Viikin gorillaa.­

4. Löikö Mörkö sisään? Ainakin tuli Mörkö-veistos pihalle!­

5. Tämän kuvan lähettäjä "kävi pilkillä", ja saaliina oli puolitoistametrinen ahven.­

6. Rodinia mukaileva ihmettelijä.­

7. Pikkuinen lumiukko on joutumassa lumipedon kitaan.­

8. Iloista meininkiä!­

9. Koronavuoteen osuva veistos.­

10. Siinähän on Pikku Myy!­

11. Tämä katse on kylmä...­

12. Lumihevonen levolla.­

13. Lastenlapset saivat oman Muumimaan.­

14. Tässäpä vasta laskettelija!­

15. Riemukuplassa on valot päällä!­

16. Pipsa Possu on talvimenossa mukana.­

17. Jos hätä yllättää...­

18. Lumikarhu ei nuku talviunta.­

19. Lumiauto jäi nyt parkkiin.­

20. Lumiukolla on treenipäivä.­

21. Uusi peli käyntiin!­

Äänestä suosikkiasi alla olevalla lomakkeella, ja muista jakaa tieto äänestyksestä myös kavereillesi!