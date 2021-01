THL: Koronarokotteen saanut Suomessa reilut 110 000 ihmistä – noin 4 000 rokotettua enemmän kuin eilen

Sairaanhoitopiireistä eniten rokotteita on annettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, jossa ainakin yhden rokoteannoksen on saanut lähes 28 200 ihmistä.

Suomessa runsaat 110 000 ihmistä on saanut koronavirusrokotteen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). 70-vuotiaista ja sitä vanhemmista lähes 31 200 on saanut ainakin yhden rokoteannoksen.

THL:n luvut ovat kasvaneet noin 4 000 rokotetulla eilisestä.

Pirkanmaalla rokotettujen määrä on 13 150 ja Varsinais-Suomessa noin 11 500.

Toisen rokoteannoksen on saanut tähän mennessä lähes 7 000 ihmistä koko Suomessa.