Virtain perhesurmasta epäillään isää – lähisukulaisen epäillään murhanneen vain runsasta vuotta aiemmin

Virtain perhesurmasta epäillyn perheenisän lähisukulainen syyllistyi henkirikokseen ja sen yritykseen.

IS:n tietojen mukaan poliisi epäilee yli 50-vuotiasta perheenisää puolisoonsa kohdistuneesta henkirikoksesta ja lapseensa kohdistuneesta henkirikoksen yrityksestä. Lapsi on ollut sairaalahoidossa.

Tapaus paljastui poliisille Virtain Liedenpohjassa viime torstaina. Tehtävä sai alkunsa soitosta hätäkeskukseen kello 08.18.

Poliisi löysi myös perheenisän kuolleena, eikä asiaan epäillä liittyvän ulkopuolisia. Poliisi on ollut tapauksesta poikkeuksellisen vaitonainen, eikä se ole kommentoinut edes tutkittavia rikosnimikkeitä.

Poliisi ei ole vahvistanut myöskään sitä, että nimenomaisesti isä olisi teoista epäiltynä. IS on hankkinut tiedot monista muista lähteistä.

Tapaus on järkyttänyt paikallisia syvästi. Pienessä kylässä kaikki tuntevat toisensa ainakin jotenkin. Keskeisellä paikalla maantien varressa asuva perhe on monille läheinen. Mies ja nainen asuivat samassa taloudessa vuosien ajan. He olivat avoliitossa. Perheessä on kaksi tytärtä.

– Täällä on perheitä, joita tapaus haavoittaa todella syvältä, IS:lle on kerrottu.

IS:lle kerrotaan, että mies piti lapsista hyvin paljon.

– Hän tykkäsi lapsista ihan järkyttävästi. Mäkin luulin, että sinne taloon on tullut joku muu, joka olisi alkanut telomaan ja riehumaan, IS:lle kerrotaan.

– Mulle on ihan yllätys, että hän voisi tämmöistä mahdollisesti tehdä, IS:lle sanotaan.

Epäilty työskenteli vuosien ajan metsurina. Mies oli myös kova metsästämään, ja hänellä oli metsästyskoiria.

– Hän on elämänsä tehnyt metsurin hommia, ja erittäin tunnollinen ja hyvä mies oli tekemäänkin, IS:lle kerrotaan.

IS:n tekemän selvityksen mukaan miehellä ei ole aiempia rikostuomioita. Hän joutui itse sen sijaan rikoksen uhriksi vuonna 2016. Hänen traktorinsa polttoainesäiliöstä vietiin polttoöljyä 10 litraa. Tämän lisäksi mieheltä vietiin kaksi moottorisahaa ja yksi autonakku.

Erityisen kova paikka miehelle oli se, kun hänen lähisukulaisensa ampui ex-vaimoaan päähän Alavudella vuonna 2019, mutta nainen selvisi hengissä. Miehen sukulainen ampui kuitenkin itsensä sekä ex-vaimonsa silloisen miehen kuoliaaksi. Taustalla oli mustasukkaisuutta.

– Se oli hänelle erityisen kova paikka, miehen tuntunut kertoo IS:lle.

Tapausta tutkittiin murhana, murhan yrityksenä ja ampuma-aserikoksena. Asia ei edennyt oikeuteen, koska epäilty oli kuollut.