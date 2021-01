Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Pohjois-Karjalassa tavataan viruksen herkästi leviävää varianttia.

Pohjois-Karjalassa Ilomantissa tammikuun alussa paljastunut koronavirusrypäs on osoittautunut viruksen brittimuunnokseksi.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän eli Siun alueella todetaan koronaviruksen aiempaa selvästi helpommin tarttuvaa virusmuunnosta.

Asiasta tiedottaneen Siun mukaan tartunnat ja altistumiset ovat pääosin tapahtuneet perhepiirissä, mutta mutta niihin on liittynyt myös laajempia altistumisia Ilomantsin peruskoulussa. Altistuneet on asetettu karanteeniin.

Ilomantsin tartuntaryppäässä on todettu yhteensä 21 koronavirustartuntaa. Tartunnan alkuperä on selvitetty ja se on muualla Suomessa.

Itä-Suomen aluehallintoviraston aikaisemman määräyksen perusteella yli 20 hengen yleisötilaisuudet on kielletty 22. helmikuuta saakka.

Yleinen etätyösuositus on voimassa ja matkustamista kotimaassa ja ulkomailla suositellaan välttämään.