Koronan herkästi leviävä brittimuunnos säikäytti kainuulaiskunnan

Tartunta todettiin ulkomaalaisella työntekijällä maahantulotestauksen yhteydessä.

Puolangan kunta on kehottanut asukkaitaan pitämään entistä tiukemmin kiinni rajoituksista ja karanteenimääräyksistä.­

Kainuussa sijaitseva Puolangan kunta on selvinnyt koronaviruksesta vielä kohtalaisen hyvin. Noin 2 500 asukkaan kunnassa on todettu alle kymmenen tartuntaa viime keväästä lähtien.

Viime viikolla pormestari Harri Peltolan säikäytti tieto viruksen brittimuunnoksesta Puolangalla ja Hyrynsalmella elokuvatuotantoa tekevässä kuvausryhmässä.

Tartunta todettiin ulkomaalaisella työntekijällä maahantulotestauksen yhteydessä. Laboratoriotutkimuksissa selvisi, että kyseessä oli herkästi leviävä brittivariantti.

– Vähän se säikäytti, mutta osasimme odottaa, että jossakin vaiheessa muunnos kulkeutuu Kainuuseenkin. Joulukuun alussa oli altistumisketjuja, joten tilannetta oli harjoiteltu, Peltola kommentoi.

Kunta kehotti tartunnan takia asukkaitaan pitämään entistä tiukemmin kiinni rajoituksista ja karanteenimääräyksistä.

Kainuun koronatilanne on kiihtymisvaiheessa. Maakunnassa on voimassa aluehallintoviraston määräys enintään 20 henkilön kokoontumisrajoituksesta. Puolangallakin on rajoitettu muun maussa aikuisten harrastustoimintaa.

Metsurin tarinan kuvausryhmä on toiminut Puolangan kirkonkylän ja Paljakan alueella. Tartunnanjäljityksen perusteella 14 vuorokauden karanteeniin asetettiin kymmenen henkilöä kuvausryhmästä.

Kuvauksia jatketaan tilanteen sallimissa rajoissa ja kuvausryhmät toimivat ja majoittuvat ”omissa kuplissaan”, joten altistumisriski ulkopuolisiin on minimoitu.

– Koko kuvausryhmä testattiin eikä tartuntoja ilmennyt. Ydinryhmälle tehtiin vielä toinen testikierros. Viimeiset testit otettiin sunnuntaina illalla, Peltola selvittää.