Tutkija: Näihin nuoriin korona iskee kovaa – ”Todelliset seuraukset selviävät vasta myöhemmin”

Korona-aika iskee joihinkin nuoriin kovaa ja jättää syvän haavan. Näin kertoo Nuorisotutkimusseura ry:n vastaava tutkija Mikko Salasuo.

Pitkittyneen koronatilanteen pelätään vaikuttavan kielteisesti erityisesti nuoriin. Joihinkin nuoriin tilanne iskee pahemmin kuin toisiin.

Keiden nuoruus menee ikään kuin pilalle eli keiden nuoruus korona-aikana on ahdistavin ja masentavin?

– Vuosi on todella pitkä aika niille nuorille, joilla on vaikeaa jo ennestään. Esimerkiksi sellaiset nuoret, joiden perheessä on väkivaltaa tai päihdeongelmia, kärsivät eniten, Nuorisotutkimusseura ry:n vastaava tutkija, dosentti Mikko Salasuo kertoo Ilta-Sanomille.

– Korona-aika kärjistää heidän ongelmiaan. Heihin korona iskee kovaa ja jättää syvän haavan, jonka todelliset seuraukset selviävät vasta myöhemmin.

Salasuon mukaan suurin pitkittyneen korona-ajan huoli ei siis niinkään liity kaikkiin nuoriin yleensä, vaan niihin erityisesti, jotka ovat valmiiksi syrjässä, kokevat ulkopuolisuutta tai joille koti ei ole turvapaikka.

– Koulu ja opettajat ovat luoneet monille vaikeissa oloissa eläville nuorille tärkeää turvaa. Kun koulut olivat etäopetuksessa, samaa turvaa ei nuorille ollut. Kun harrastukset ovat olleet tauolla ja sosiaaliset kontaktit on rajoitettu minimiin, monet nuoret ovat käyttäneet ajan perheen kanssa. Useille tästä on voinut olla hyötyä, mutta vaikeissa perhetilanteissa ongelmat ovat vain lisääntyneet.

Salasuo on tutkinut muun muassa nuorisotyötä, nuorisokulttuureita, vapaa-ajan harrastamista, ala- ja vastakulttuureita, populaarikulttuuria ja liikuntaa.

Nuoruuden piloille menemisen kokemukset ovat hänen mukaansa erilaisia. Kaikkiin pandemian pitkittyminen ei iske samoin.

Salasuo muistuttaa, että monet nuoret toimivat joustavasti, jos olosuhteet muuttuvat.

– Jos vaikkapa harrastuksiin tulee katkoksia, nuoret tapaavat ystäviään muualla.

Jos normaalin sosiaalinen kanssakäymisen olosuhteet muuttuvat, nuoret luovat Salasuon mukaan uusia tapoja yhdessä olemiseen ja kavereiden tapaamiseen. Osa nuorista voi kokea vilkkaaseen sosiaaliseen elämään tulleen hengähdystauon jopa tervetulleena.

– Olemme selvittäneet koronan vaikutuksia haastattelututkimuksella, jonka tulosten mukaan neljä kymmenestä nuoresta koki koronatilanteen takia sosiaalisten kontaktien vähentymisen haitalliseksi, vain yksi kymmenestä piti asiaa erittäin haitallisena.

– Asiaa voisi kuvailla niin, että suurta osaa nuorista koronatilanteen pitkittymien on harmittanut. Vain hyvin harva kokee, että nuoruus menisi kokonaan ohi, Salasuo kertoo.

Parhaiten ovat sopeutuneet nuoret, joilla on paljon sosiaalisia suhteita. Yksinäisyys on hieman lisääntynyt ja korona-aikana sitä kokee joskus yksi viidestä nuoresta, hän sanoo.