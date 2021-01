Vanhemmat kertovat nuortensa pettymyksistä ja muuttumisesta korona-aikana.

Lukiolaisen vanhempi kuvasi Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa, kuinka nuori eristäytyy ja passivoituu etäopetuksessa ja koronarajoitusten alla. Moni IS:ään yhteyttä ottanut lukiolaisen ja ammattikoululaisen vanhempi tunnistaa kuvauksen.

Näin IS:n lukijat kertovat toisella asteella opiskelevien lastensa tilanteesta:

Oppitunti alkaa peiton alla

Etäkoulussa opettajat opettavat, mutta osa nuorista pistää mikrofonin ja kameran kiinni ja jatkaa uniaan tai tekee jotain aivan muuta. Lukiolaiset ovat pääasiassa alaikäisiä nuoria, jotka tarvitsevat vielä osin aikuisten tukea ja ohjausta. Eivätkä kotiolot kaikilla ole kunnossa.

Kynnys puhumiseen tai kysymysten esittämiseen etäyhteyden kautta on korkea nuorelle. Oma tyttäreni, jonka peruskoulun päästötodistuksen keskiarvo oli yli 9, aloittaa lukion ensimmäisen luokan saksan tunnin sängyssä peiton alla puhelimella, herää minuuttia ennen koulun alkua.

Puhelingallup ystävieni saman ikäisten lasten vanhemmille paljastaa saman. Entiset hyvin koulussa pärjänneet tytöt käyvät koulua sängyssä, yöpuku päällä pimeissä huoneissa.

”Heiltä on viety kaikki”

Erityisesti ikäluokat 2003–2004 maksavat kohtuuttoman kovaa hintaa koronarajoituksista. Heiltä on niin sanotusti viety kaikki. Koulu, harrastukset, sosiaalinen elämä.

Suurin osa tuntemistani lukionuorista on varsin vastuullisia ja haluaa toimia voimassa olevien rajoitusten mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 15 –17-vuotiaat toista astetta käyvät nuoret eivät pääse minnekään. 18 vuotta täyttäneet pääsevät sentään baariin.

Ikävaiheessa, jossa on tarkoitus tehdä pesäeroa vanhempiin ja lapsuudenkotiin nuori joutuu käytännössä olemaan 24/7 kotona etätöissä olevien vanhempien kanssa. Tämä on selvästi raskasta ja ilmenee jatkuvana ärtyisyytenä, mikä rassaa nuorta itseäänkin.

Hyppytunnit kuntosalin sijaan nukkuen

Lukiota käyvä lapseni ollut todella liikkuvainen, joka ilta ollut harrastukset jo ala-asteelta alkaen, viikonloppuisin pelejä ja kaverien tapaamisia. Nyt on kaikki toisin: Hän on koko ajan kotona, omassa huoneessaan. Illat ja yöt pelimaailmassa hän on sentään oman ikäistensä kanssa kontakteissa, mutta muun aikaa lojuu sängyssään läppäri auki ”oppitunneilla”.

Kaikki hyppytunnit ja tauot menee nukkuessa, kun ennen hän kävi kavereiden kanssa kahvilla tai kuntosalilla – tai vietti heidän kanssaan aikaa lukion oppilaskunnan huoneessa.

Alan olla todella huolestunut. Suihkuun pitää hoputtaa, hampaiden pesuakin muistuttaa, vaikka koskaan ennen ei ole ollut hygieniassa haasteita.

Baariin pääsee, muttei kouluun

Viime kevään ylioppilaat surettivat minua todella paljon. Nyt peruuntuivat penkkarit ja seuraavana jännitämme saadaanko vanhojen tansseja pidettyä! Näiltä nuorilta ei saa ottaa enää mitään pois.

Kohta 18-vuotiasta poikaani lainatakseni: "Viikon päästä pääsen baarin, mutta en kouluun".

Palkinto 12 vuoden työstä peruttiin

Viimeinen niitti oli penkkareiden peruutus. Nuori itki koko päivän! Sen eteen hän on 12 vuotta tehnyt töitä ja nyt sanotaan, että ei tänä vuonna!

Samana päivänä hän oli valmiina jo saksilla tuhomaan omilla rahoilla valmistumisjuhliin hankitun mekon – hän tuntee olonsa niin petetyksi.

Iloisesta nuoresta tuli negatiivisuuteen hautautuva möykky

Oma nuoreni opiskelee ammattikoulussa, linjalla jota odotti kovasti peruskoulun jälkeen. Kaikki meni hyvin, kunnes rajoitukset alkoivat. Sosiaalinen elämä on lähes kadonnut, ainoat kontaktit ovat kännykän tai tietokoneen päässä, kavereita on tuskin nähnyt uuden etäopetuksen alkamisen jälkeen. Aiemmin iloinen tyttäreni on nyt negatiivisuuteen hautautuva möykky, jota yritän patistaa aamusta toiseen tietokoneen ääreen "opiskelemaan". Sydäntäni särkee kun näen, mitä tämä aika on hänelle tehnyt.

Nuorisoelämään kuuluu ennen kaikkea sosiaaliset kontaktit, kavereiden kanssa "hölmöily" ja muu. Nyt kaikki harrastukset ja siihen liittyvä toiminta on peruttu. Ei ole mitään. Ei ajatustakaan, että kesäksi löytyisi kesätöitä. Eikä hän halua enää sitä edes ajatella, tulisi vain lisää pettymyksiä peruuntuneiden unelmien reppuun.

Tätä vahinkoa ei yritystuilla korjata.

