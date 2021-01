IS:n haastattelemat lukiolaiset kokevat etäopiskelun monelta osin haastavaksi.

Korona-aika tuntuu kuormittavan etenkin toisen asteen opiskelijoita, joita pidetään poikkeusajan väliinputoajina.

Lukiolaisilla ja ammattikoululaisilla iso osa lukuvuodesta on kulunut etäopiskellen, harrastukset ovat olleet tauolla ja sosiaaliset kontaktit on rajoitettu minimiin.

Peruskoululaiset taas ovat saaneet jatkaa lähiopetuksessa ja monet aikuiset ovat saaneet käydä töissä.

Kaksi lukiolaista kertoi IS:lle korona-arjestaan ja sen tuomista haasteista.

– Korona-aika on vaikuttanut todella paljon koulunkäyntiin. Koulussa tulee opiskeltua automaattisesti, mutta kotona motivaatiota ei yksinkertaisesti ole, kertoo 18-vuotias Vilja Mönkkönen.

Nivalasta kotoisin oleva Mönkkönen on lukion toisen vuoden opiskelija. Motivaatiopuutteen lisäksi etäily on sekoittanut arjen rutiinit.

– Arjessa ei ole enää kunnon rutiineja, eikä selviä kaavoja. Se ahdistaa. Päivän aikana tulee tehtyä lähinnä vain sitä, mitä mieleen juolahtaa.

Myös unirytmi on saanut kolauksen.

– Jos aamuisin on etäoppitunteja, niin avaan tietokoneen, laitan oppitunnin päälle ja jatkan unia. Sängystä pääsen ylös puoliltapäivin ja tuntuu siltä, että koko päivä vilahtaa nopeasti ohi.

Vapaa-ajan toiminta on surkastunut olemattomiin. Mönkkönen kertoo, että hän on yrittänyt välttää ystävien fyysistä tapaamista ja mahdollisimman paljon.

Lisäksi rakkaat harrastukset, kuntonyrkkeily ja tankotanssi, ovat tauolla.

– Ostin jouluna kotiin oman tangon, jotta olen voinut jatkaa tankotanssiharrastusta.

Mönkkösen mukaan rutiinien ja opiskelumotivaation puute tuntuu vaivaavan hänen koko kaveripiiriään.

– Muutaman kerran olemme kokoontuneet pienellä porukalla opiskelemaan, sillä kukaan meistä ei saa yksin kotona mitään aikaiseksi.

” Ruutuaika on ihan varmasti kasvanut korona-aikana. Välillä koko päivä saattaa mennä siten, että makaa sängyssä ja on puhelimella.

Tästä on ollut lukiolaisen mukaan suuri apu. Mönkkönen kokee, että vaikka hän joutuu viettämään paljon aikaa yksin, ei hän silti ole yksinäinen. Yhteyttä ystäviin pidetään mm. videopuheluiden välityksellä.

– Ruutuaika on ihan varmasti kasvanut korona-aikana. Välillä koko päivä saattaa mennä siten, että makaa sängyssä ja on puhelimella. Etäopiskelulla on totta kai oma osuutensa ruutuajan lisääntymiseen.

Mönkkönen kertoo, että vaikka opiskelun kanssa on ollut haasteita, se ei ole näkynyt arvosanoissa. Etäopiskelu on tuonut mukanaan etäkokeet.

– Etäkokeet ovat olleet tavallaan helpompia, kun mukana on voinut pitää oppimateriaalia. Tunnen silti, että kotona en todellakaan opi asioita niin hyvin, kuin mitä koulussa.

Suurta harmitusta on aiheuttanut lukion vanhojen tanssien siirtyminen myöhemmälle ajanjaksolle.

– Näillä näkymin vanhojen tanssit järjestetään huhtikuussa. Niitä odotan hyvin paljon.

”Ruudun tuijottamista yksin kotona”

Helsinkiläinen Enni Lakka, 17, opiskelee niin ikään toista vuotta lukiossa. Hän kertoo odottaneensa lukioelämää todella pitkään, mutta harmittelee sitä, että koronaepidemia on sekoittanut pakkaa.

– Yhtäkkiä kauan odotettu lukioaika onkin vain ruudun tuijottamista kotona yksin. Se tuntuu ikävältä.

Etäopiskelu on Lakan arvion mukaan normaalia opiskelua haastavampaa.

– Kun etäkoulupäivä loppuu, niin heti pitää jatkaa läksyjen kimpussa ja hommia on välillä paljon. Opiskelu tapahtuu kotona ja läksyjä tehdään kotona. Välillä tuntuu siltä, ettei saa kunnon taukoa.

Lakka kokee, että yksinäisyys on päällimmäinen tunne arjessa.

Yksinäisyyden tunnetta hän pyrkii lieventämään olemalla yhteydessä ystäviinsä. Esimerkiksi ”kouluruokailun” järjestämiseen on kaveriporukassa keksitty oiva tapa.

– Videopuhelun välityksellä voi kavereiden kanssa ruokailun aikana jutella samalla tavalla, kuten kouluruokalassa on tapana. Toki on myönnettävä, että ruutuaika on noussut korona-aikana todella paljon.

” Kyllä se auttaa, kun voi jutella kavereiden kanssa. Harrastan jalkapalloa ja treeneissä olen onneksi päässyt näkemään kavereita. Se on tuonut helpotusta.

Lakka kertoo, että tunteista ja ajatuksista keskustellaan kavereiden kanssa.

– Kyllä se auttaa, kun voi jutella kavereiden kanssa. Harrastan jalkapalloa ja treeneissä olen onneksi päässyt näkemään kavereita. Se on tuonut helpotusta.

Lakan toiveissa on, että lukion viimeinen vuosi on mahdollista käydä paikan päällä. Kevättä hän odottaa toiveikkaana, sillä kauan odotetut vanhojen tanssit on tarkoitus järjestää tuolloin.

– Alustavasti toukokuussa pitäisi päästä tanssimaan. Toivottavasti niitä ei peruta kokonaan.

Täysi-ikäisyyden raja ylittyy Lakalla kuluvan vuoden aikana ja hän odottaakin arjen normalisoitumista innolla.

– Täysi-ikäistymiseen kuuluvat ne tietyt asiat, mitä voi ja saa tehdä kavereiden kanssa, Lakka kertoo pilke silmäkulmassa.