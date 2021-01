Yle Novosti raportoi Helsingissä järjestetyistä Aleksei Navalnyin tukiprotesteista, mutta vastaavan tuottajan mukaan kontekstointi Venäjän tapahtumiin jäi "hieman liian ohueksi".

Venäjällä järjestetyt, vangittua oppositiopoliitikkoa Aleksei Navalnyia tukevat suurmielenosoitukset eivät näkyneet viikonloppuna Yleisradion venäjänkielisissä tv-uutisissa. Asian nosti esiin sunnuntaina Twitterissä ainakin Iltalehden toimittaja Tommi Parkkonen.

Yle Novosti on venäjänkielinen toimitus, joka lähettää joka iltapäivä tv-uutiset sekä julkaisee uutisia verkossa.

Venäjällä järjestettiin lauantaina protesteja, joihin osallistui noin 300 000 ihmistä Navalnyin alueellisen verkoston mukaan. Viranomaiset ottivat yli 3 000 ihmistä kiinni.

Yle Novostin lauantain tv-uutisissa kerrottiin Helsingissä järjestetyistä tukimielenosoituksista, mutta jutussa ei mainittu Venäjän suurmielenosoituksia. STT kysyi asiaa Yleltä.

Minkä takia Yle Novostin tv-uutisissa ei käsitelty Venäjän mielenosoituksia, Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen?

– Meidän ensisijainen tehtävä Yle Novostilla on kertoa Suomen asioista, mutta totta kai myös muita venäjänkielistä asiakaskuntaa kiinnostavia uutisia. Meillä oli lauantaina Navalnyista omaa tuotantoa ja Helsingin mielenosoituksista oma juttunsa, mitä ei varmaan millään muulla medialla ollut kuin Novostilla. Kun nämä (Novostin) uutiset tuli alkuillasta, Moskovan tapahtumat eivät olleet vielä eskaloituneet. Novostin verkossa oli hyvä kattaus Moskovan tapahtumista jo lauantaina.

Lauantaina ensimmäiset uutiset protesteista tulivat aamupäivästä, ja kiinniotoista alettiin kertoa puoliltapäivin. Moskovan protesti alkoi iltapäivästä, minkä jälkeen Ylen kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen kertoi saaneensa poliisin pampusta. Miksei näitä tuotu esiin Novostin uutisissa?

– Se on aika normaalia, että Novosti ottaa oman, Suomi-näkökulman. Verkossa ne oli kuitenkin hoidettu venäjän kielelläkin hyvin. Ainahan se muutama tv-sähke on valintaa, ja ne tehdään aikaisemmin aika pienellä porukalla. Novostin kyky reagoida viime hetkellä on aika huono. Sunnuntaipäivän aikana ei tullut oikeastaan mitään uutta Moskovasta lauantai-iltaan verrattuna. Toki (uutisissa) olisi voinut vielä olla jotain, mutta en sitä suurena puutteena pitänyt.

Miten toimituksessa tehtiin valinnat viikonlopun uutisista, Yle Novostin vastaava tuottaja Marko Krapu?

– Lähtökohta on se, että Yle Novostin tehtäviin ei kuulu uutisoida ulkomaan asioista. Novosti on perustettu sitä varten, että se uutisoi Suomen tapahtumista venäjäksi täällä asuvalle venäjänkieliselle yhteisölle. Venäjän suurmielenosoitukset ovat lähtökohtaisesti ulkomaan uutinen. Mielenosoituksilla oli myös heijastuksia Suomeen, ja Novosti uutisoi viikonloppuna Helsingin tukimielenosoituksesta. Kontekstointi Venäjän tapahtumiin jäi kuitenkin lauantain lyhyessä tv-uutislähetyksessä Helsingin tukimielenosoituksista kertoneen sähkeen yhteydessä hieman liian ohueksi, ja tämä on käyty läpi toimituksen kanssa.