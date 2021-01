Kesäfestivaalien valmistelut ovat vauhdissa, vaikka järjestäminen ei ole varmaa – turvavälit myös rokkiriehassa?

Vielä ei tiedetä, vetääkö korona-aikana patoutunut kulttuurinnälkä suomalaiset festareille.

Alkaneen vuoden festivaalikesän anti on monelta osin vielä kysymysmerkki, kertovat tapahtumajärjestäjät. Suomalaisilla on runsaasti korona-aikana patoutunutta kulttuurinnälkää, mutta jää nähtäväksi, miten ihmiset uskaltautuvat korona-aikana liikkeelle muiden seuraan, sanoo Finland Festivalsin toiminnanjohtaja Kai Amberla.

– Lisäksi festarikesää muovaa tietenkin se, voidaanko koronarajoituksia löysätä vai tuleeko niihin päinvastoin kiristyksiä. Ymmärrän oikein hyvin, että Suomen hallitus on nyt varpaillaan. Suomen koronatilanne on todella hyvä, mutta on syytä muistaa, että vaikkapa Irlannissa tartunnat lisääntyivät jyrkästi muutamassa viikossa, Amberla lisää.

Vaikka kesätapahtumien järjestäminen ei ole varmaa, moni taho jo valmistelee täyttä häkää festivaaliaan. Esimerkiksi Pori Jazz, Ruisrock, Provinssi ja Savonlinnan oopperajuhlat aiotaan kaikki järjestää tulevana kesänä.

– Ehdottomasti lähdemme siitä, että jazz soi Porissa tänä kesänä. Pyrimme säilyttämään jazzille ominaisen improvisaatiokyvyn myös tapahtuman järjestelyissä. Kukaan ei oikein tiedä, millaisessa tilanteessa keväällä ollaan, tuumii Pori Jazzin taiteellinen johtaja Mikkomatti Aro.

Hänen mukaansa tämän vuoden järjestelyjä helpottaa se, että merkittävä osa viime kesänä peruuntuneen Pori Jazzin yleisöstä suostui käyttämän pääsylippunsa tämän vuoden tikettinä. Samoin kävi oopperaväen kera Savonlinnassa: peräti 85 prosenttia viime kesän oopperalipun hankkineista ei halunnut rahojaan takaisin vaan säästi lipun tämän vuoden sisäänpääsyyn.

– Suomalainen festivaaliyleisö on ilahduttavan lojaalia, Aro kumartaa.

Ruisrock ei aio alentaa yleisömäärää

Paitsi yleisö, myös moni esiintyjä suostui siirtämään viime kesänä peruuntuneen festarikeikkansa tälle vuodelle.

– Osa Ruisrockiin viime vuonna tulossa olleista artisteista saatiin pestattua tälle vuodelle, kertoo Turun Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä.

Samoin esimerkiksi Pori Jazzin vetonaulaksi saadaan tälle kesälle jo viime vuoden ohjelmistossa ollut John Legend.

Niemelän mukaan Ruisrock ei aio lähteä asettamaan koronan vuoksi erillistä yleisörajoitusta.

– Pääsuunnitelma on se, että Ruisrock voidaan järjestää normaalisti.

Seinäjoen kesän vetonaulan Provinssin festivaalijohtaja Sami Rumpunen säestää toteamalla, että Provinssin järjestäjiä kiinnostaa esimerkiksi se, millaisessa tilanteessa viranomaiset voisivat katsoa, että turvaetäisyyden vaatimusta olisi varaa höllentää.

Festivaaleilla on perinteisesti vietetty aikaa hyvin lyhyen etäisyyden päässä muista ihmisistä.­

Turvavälit myös rokkiriehassa?

Rumpusen mukaan Provinssin kaltaiselle rockfestivaalille turvaetäisyydet "eivät ole oikein millään tapaa luontevia".

– Nämä ovat tapahtumia, joissa kohtaamiset ja se yhteinen jaettu kokemus ovat keskeisiä. Silti on selvää, että terveysturvallisuus on ensisijaista, joten sen ehdoilla toimitaan.

Savonlinnan oopperajuhlat sen sijaan päätti puolittaa yleisökapasiteettinsa normaaliin kesään verrattuna.

– Voimme ottaa tällä tietoa yhteensä 30 000 katsojaa. Yleisömäärä jakautuu kuukauden ajalle liki 25 esitykseen, kertoo festivaalijohtaja Jan Strandholm.

Hänen mukaansa yleisön puolitus haukkaa Savonlinnan tapahtuman budjettiin kahden miljoonan euron loven.

– Esityspuolella joudumme perumaan ensi-ilta Kuningas Rogerin. Se olisi edellyttänyt jopa 200:aa esiintyjää samaan aikaan lavalle.

Strandholm toivoo muiden festivaaliluotsien tavoin, että tänä keväänä saadaan mahdollisimman ajoissa tietoon, olisiko yleisömäärää mahdollista kasvattaa vai tuleeko rajoituksiin kenties lisätiukennuksia.

– Savonlinnassa lähdemme siitä, että kesällä on todennäköisesti voimassa joitakin koronarajoituksia.

Pinna kestää ukaasit

Finland Festivalsin Amberla arvioi, että ensi kesän tapahtumissa esiintyy todennäköisesti tavanomaista enemmän kotimaisia muusikoita.

– Kolmen päivän karanteeni ulkomaalaisille taiteilijoille voi olla pitkä aika. Logistiikkaketju saattaa olla hankala, jos esiintyjän lisäksi kiertuehenkilökunnan on oltava maassa useita päiviä.

Amberlan mukaan pulmien ratkaisussa voi kuitenkin auttaa se, että sekä taiteilijoilla että taidealan alihankkijoilla "alkaa tilanne olla hyvin tiukka."

– Työt ovat olleet poikki jo niin pitkään.

Amberla niin ikään uskoo, että Suomen kesätapahtumien yleisö hyväksyy ja ymmärtää hankalahkotkin rajoitukset.

– Kansalliset stereotypiat ovat vähän vaarallisia, mutta voisi silti sanoa, että Pohjois-Euroopassa noudatetaan ohjeita melkoisen vastuuntuntoisesti, kunhan niille on hyvät perustelut.