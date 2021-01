Meteorologi varoittaa ”hyvin epämiellyttävästä” ajokelistä – tällainen on Suomen alkavan viikon sää

Sää viilenee eikä lumipeite ehdi sulaa etelässäkään.

Sää muuttuu alkavalla viikolla jälleen talvisemmaksi koko maassa, vaikka viikko alkaa etelässä lämpimänä. Muutos ei kuitenkaan tapahdu yhdessä yössä.

– Mitään akuuttia laastaria asiaan ei tule, päivystävä meteorologi Joanna Rinne Forecalta sanoo.

Maanantaina ja tiistaina lämpimintä on Etelä- ja Itä-Suomessa, missä lämpötila voi nousta jopa kolmeen asteeseen. Eteläisessä Suomessa lämpötila käväisee pakkasen puolella tiistain vastaisena yönä, mutta nousee jälleen plussa-asteiksi tiistaiksi.

Samaan aikaan, kun muualla Suomessa lämpö laskee, Lapissa lämpö nousee. Alkavalla viikolla Lapissa kylmintä on maanantaina, kun pakkanen kiristyy käsivarren Lapissa 30 asteeseen. Loppuviikosta Lapissakaan pakkasen ei odoteta kiristyvän yli 15 asteen.

Rinne kertoo, että keskiviikkona enää ainoastaan pääkaupunkiseudulla lämpö nousee plussan puolelle. Muualla maassa nautitaan pakkasista.

– Torstaista eteenpäin pakkasta onkin koko maassa.

Rinteen mukaan etelässäkin on tulevalla viikolla mahdollisuus kirpeisiin pakkasiin. Pakkanen voi muuttaa kadut, jotka jäävät märiksi, hyvinkin liukkaiksi.

– Märäksi jääneet tienpinnat muuttuvat silkaksi jääksi.

Ajokeli on haastava ja kadut liukkaita

Sateiden ja pakkasen vuoksi liikenteessä on syytä olla tarkkana, sillä ajokeli on huono monin paikoin eri puolilla maata. Ajokelissä voi olla paikoittaisia eroja, mutta Rinne suosittelee, että koko maassa on syytä varautua huonoon ajokeliin.

– Esimerkiksi maanantaina ajokeli voi olla hyvin epämiellyttävä maan etelä- ja keskiosissa.

Alkavalla viikolla Suomen yli kulkee useita eri sadealueita. Maanantaiaamu alkaa maan etelä- ja keskiosissa sateisena. Etelässä ja kaakossa sateet tulevat räntänä tai vetenä ja muualla lumena.

Rinteen mukaan keskiviikosta eteenpäin rännän osuus sateista on pieni. Loppuviikkoa kohden sateet tulevat koko maassa lumena. Lumimäärien odotetaan pysyvän maltillisina.

– Ei samanlaista rytäkkää kuin Toini-lumipyryn yhteydessä, Rinne rauhoittelee.

– Toisaalta se ehtii tehdä ikävän ajokelin.

Muualla maassa maanantaiaamuna on pilvistä ja poutaa ja lumisateita voi odottaa ainoastaan pohjoisimmassa Lapissa. Päivän kuluessa sateet liikkuvat pohjoiseen.

Myös tiistaina ja keskiviikkona Suomeen on odotettavissa sateita. Silloin lumikuurot ovat mahdollisia myös Etelä-Suomessa.

– Lumimäärät eivät kuitenkaan ole valtavia, enimmäkseen sataa pari senttiä. Länsi-Suomessa ja Lapissa voi sataa enemmän.

Lumet eivät ehdi sulaa etelässäkään

Vaikka lumipeite on viime päivien lämpimässä säässä saanut kyytiä, kaikki lumi ei ehdi sulaa eteläisessä Suomessa. Rinne kertoo, että kuitenkin Ahvenanmaan kaikilta mittausasemilta lumi on lähtenyt kokonaan. Myös Helsingistä lumipeite on kadonnut paikoin joiltakin alueilta.

– Helsingissä ja Turussa lumipeitteen korkeus on tippunut kymmenen senttiä parissa päivässä.

Esimerkiksi Helsingin Kaisaniemessä oli lunta 21. tammikuuta 34 senttiä, mutta 24. tammikuuta enää 23 senttiä.