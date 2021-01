Rannalta verkkokalastajaa kiikaroinut sivullinen arveli miehen pudonneen jäihin.

Jääpeite on yhä heikko ja jäihin putoamisia on sattunut alkutalvesta runsaasti. Jäällä liikkumista ja liikkuja myös tarkkaillaan rannoilta. Se on hyvä, sillä jäihin vajonnut on hengenvaarassa.

Joskus ihmishenkien pelastamisessa sattuu väistämättä virhehälyjä. Näin kävi, kun talviverkkojen laskuun mies aiheutti tahtomattaan pelastusoperaation Helsingin Vanhakaupunginlahdella sunnuntaina heti aamusta auringon nousun jälkeen.

Hälytyskeskukseen tuli noin kello 9 maissa puhelu, jossa ilmoitettiin ihmisen menneen jäistä läpi Vanhakaupunginlahdella. Soittaja oli tarkkaillut jäällä olevaa henkilöä rannalta kiikareilla. Jäällä oleva hahmo välillä nousi ja laski ikään kuin ponnistelisi ylös pettäneeltä jäältä.

Paikka oli noin 400 metriä Kuusiluodosta etelään.

Häly kuitattiin ja pelastustoimiin hälytettiin yksikköjä poliisista ja Helsingin pelastuslaitokselta. Helsingin merivartioston ilmatyynyalus lähti jäitä pitkin oletetulle onnettomuuspaikalle. Vartiolentolaivueen helikopteri nousi ilmaan.

Ensimmäisenä paikalle ehti ilmatyynyalus. Se havaitsi, että hälytys oli tällä kertaa aiheeton.

– Kyseessä oli verkonlaskuun lähtenyt kalamies, meripelastusjohtaja Jarkko Takala Helsingin meripelastuslohkokeskuksesta sanoo.

Tieto välitettiin eteenpäin ja jo ilmaan noussut Rajavartioston helikopteri saattoi kääntyä takaisin.

Ilmatyynyaluksen miehistö jututti kalastajaa.

– Häneltä saatiin tärkeää tietoa Helsingin edustan jäätilanteesta. Hän kertoi, että jäät ovat heikkoja Kulosaaren pohjoispuolella. Hän oli edellisenä päivän hätistellyt ulkoilijoita pois Kivinokan ja Leposaaren välitä, jossa jäät olivat heikkoja. Takala kertoo.

Virkansa puolesta hän muistuttaa jäiden petollisuudesta.

– Jäät ovat epävarmat vielä. Parempi olisi nyt pysyä mantereen puolella maalla ulkoilureiteillä.

Jos jäälle menee, niin varustuksen pitäisi olla sen mukainen.

– Naskalit ja kelluntapuku, kuten kalastajalla oikeaoppisesti oli, Takala sanoo.

Tapaus sai Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen muistuttamaan Twitterissä, että jäät ovat heikkoja.