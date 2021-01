Pitkä ja raastava odotus ohi! Vantaalainen Marko näkee vaimonsa ja 7-vuotiaan tyttärensä yli vuoden tauon jälkeen

Koronakriisi vei Marko Viljasen 13 kuukaudeksi eroon rakkaistaan – perjantaina Viljanen sai vihdoin Thaimaan viranomaisilta luvan päästä maahan.

Pian tämä on taas totta! Marko Viljanen saa viettää aikaa yhdessä vaimonsa ja tyttärensä kanssa yli vuoden tauon jälkeen.­

Vantaalainen Marko Viljanen odotti tammikuun 22. päivää kiihkeämmin kuin mitään muuta päivää pitkään, pitkään aikaan. Perjantaiaamuna 52-vuotias Viljanen astui Lufthansan lennolle Helsingistä Frankfurtiin ja jatkoi myöhemmin samana päivänä Frankfurtista Thaimaan pääkaupunkiin Bangkokiin.

Thaimaassa odottavat vaimo Kanjana ja perheen 7-vuotias tytär Arisara sekä 12- ja 14-vuotiaat tytöt Kanjanan edellisestä avioliitosta. Viljanen ei ole nähnyt heitä 13 kuukauteen muutoin kuin videopuhelun välityksellä. Videopuhelu on ollut toki tyhjää parempi, mutta se ei koskaan korvaa aitoa tapaamista.

Lähtötunnelmissa Vantaalla. Mukaan lähti myös thain oppikirja, hotellikaranteenissa on hyvä käyttää aikaa kieliopintoihin.­

Edellisen kerran Viljanen näki vaimonsa ja tyttärensä kasvokkain jouluna 2019. Sen jälkeen puhjennut koronaviruspandemia löi valtioiden rajat kiinni – ja Viljasen yli vuodeksi eroon rakkaistaan.

Rajamuodollisuudet Suvarnabumin lentokentällä Bangkokissa olivat tiukat.­

– Nyt on aika helpottunut tunnelma! Kaikki meni kuitenkin hyvin matkalla. Maahantulon yhteydessä Bangkokissa oli tosi tiukkaa, kaikki paperit tarkistettiin useaan kertaan, Viljanen viestitti saavuttuaan Bangkokiin.

– Ikävä ja kaipuu ovat olleet kovat. Ei olisi voinut ikinä uskoa, että tällaista voisi tapahtua. Varsinkin joulu oli vaikea ja tuntui aika yksinäiseltä, kun olen yleensä viettänyt sen Thaimaassa, Viljanen kertoi IS:lle pari päivää ennen lähtöään.

Ilta-Sanomat kirjoitti Marko Viljasen pitkästä odotuksesta jo viime syyskuussa.­

– Postipaketilla lähetin lahjoja tyttärelle, että isi kuitenkin muistaa. Tytölle lähti mm. barbie-nukke. Niillä hän tykkää leikkiä.

Normioloissa Viljanen on käynyt Thaimaassa keskimäärin neljä kertaa vuodessa. Hän yritti päästä Thaimaahan pitkin vuotta useasti, tuloksetta.

– Ajatuksissa on ollut epätoivoa, masennustakin. Olen miettinyt, mitä voisi keksiä, että pääsisi maahan. Tämä on ollut kaikille rankkaa aikaa, Viljanen myönsi.

Marko Viljasen 7-vuotias tytär Arisara odottaa isäänsä jo kovasti. Markon lähettämät joululahjat ehättivät jo perille.­

Vihdoin tammikuun puolivälissä Thaimaan suurlähetystö hyväksyi erikoisluvan saapua maahan (COE, certificate of entry). Ehdot olivat kuitenkin tiukat: lennot pitivät olla lähetystön hyväksymiä, ja lennolle pääsemiseksi pitää esittää korkeintaan kolme vuorokautta vanha negatiivinen koronavirustestitulos ja fit to fly -lääkärintodistus.

Lisäksi Thaimaan viranomaisia varten tarvittiin pankkitilin loppusaldo kolmelta viime kuukaudelta sekä 100 000 dollarin vakuutus, joka kattaa mahdollisen sairastumisen koronavirukseen. Puhelimeen piti vielä olla ladattuna paikallinen koronavilkku, Thailand+-sovellus.

Kun tärkein paperi, COE, vihdoin tuli ja Viljanen pääsi kertomaan perheelleen, että matka vihdoin onnistuu, hetki oli herkkä.

– Kaikki olivat hyvin iloisia. Tyttö odottaa jo kovasti, että isi pääsee tulemaan. Tämä on todella hieno homma, odottavan aika on ollut niin pitkä. Voi vain kuvitella, miten pitkältä yli vuoden odotus tuntuu 7-vuotiaan silmin. Kun itse oli lapsi, vuosi tuntui ikuisuudelta. Tyttökin on monta kertaa miettinyt, eikö isi tule ollenkaan, Viljanen sanoo.

Marko Viljanen ja vaimo Kanjana pääsevät jälleen nauttimaan Thaimaan auringosta yhdessä.­

Heti Bangkokiin saavuttuaan Viljanen ei perhettään päässyt näkemään. Hänet kiikutettiin suoraan lentokentältä viranomaisten hyväksymään hotelliin karanteeniin 15 vuorokaudeksi.

– Hotelliin saavuttuani matkalaukku sekä kengät desinfioitiin. Hotellin respaan ei saanut mennä ollenkaan, vaan minut vietiin huoneeseeni takaoven kautta.

Ensimmäisen karanteeniviikon aikana hotellihuoneesta ei saa poistua ollenkaan. Huonepalvelu tuo ruuat kolme kertaa päivässä, ja sairaanhoitaja käy mittaamassa kuumeen aamuin illoin.

Jos koronavirustesti on ensimmäisen viikon jälkeen uudelleen negatiivinen, toisen karanteeniviikon aikana saa ulkoilla 45 minuuttia päivässä valvotusti hotellin alueella.

– Kuntosalille tai uima-altaalle ei silloinkaan saa mennä. Täytyy varmaan vähän jumpata huoneessa, että tulee tehtyä jotain muutakin kuin vain maattua, Viljanen naurahtaa.

Yleensä Marko Viljanen on viettänyt joulun perheensä luona Thaimaassa. Viime jouluna Marko ei päässyt tyttärensä joulujuhlaan.­

– Ajattelin karanteenin aikana opiskella myös thaita. Minulla on muutama yksinkertainen sanakirja mukana, ja tässä on kaksi viikkoa hyvää aikaa. Ja tietysti videopuhelut päivittäin, Viljanen suunnittelee.

– Vaikka on kova odotus, niin kun on Thaimaahan asti päässyt, niin kahden viikon karanteenin kestää kyllä.

Kun kahden viikon karanteeni on ohi, Viljanen pääsee vihdoin lentämään Koillis-Thaimaahan perheensä luo. Viljanen on reissussa kaksi kuukautta, paluu Suomeen on edessä 23. maaliskuuta.

– Ei kuukaudeksi olisi ollut oikein mieltä lähteä, kun ajasta kaksi viikkoa kuluu karanteenissa. Työnantajalle jälleen isot kiitokset, että pääsen kahdeksi kuukaudeksi lähtemään.

Halpaa lysti ei ole ollut. Viljanen laskee, että kokonaiskustannukset lentolippuineen, testeineen, todistuksineen ja karanteeniajan hotellikuluineen ovat 2 200 euron luokkaa.

Valokuvat ja videopuhelut ovat lieventäneet Marko Viljasen erossaolon tuskaa.­

Mitä tapahtuu, kun viimein koittaa se päivä helmikuun ensimmäisellä viikolla, että jälleennäkeminen kasvotusten rakkaiden kanssa vihdoin onnistuu?

– Halaamme varmaan kaikki yhdessä pitkään! Ja tytölle sanon, että nyt se isi sitten tuli.