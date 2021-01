Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija Jari Jalava muistuttaa, että tutkimustuloksia brittivariantin kuolettavuudesta tarvitaan lisää.

Britannian pääministeri Boris Johnson kertoi perjantaina tiedotustilaisuudessa uusiin todisteisiin pohjaten, että koronaviruksen brittivariantti saattaa aiheuttaa korkeampaa kuolleisuutta kuin alkuperäinen koronavirus. Aiemmin on jo käynyt selväksi, että virus tarttuu alkuperäistä tehokkaammin.

Uudet havainnot muuntoviruksen tappavuudesta poikkeavat aiemmista tutkimuksista. Esimerkiksi Euroopan tautiviraston (ECDC) riskianalyysissä ei tehty samansuuntaisia havaintoja. Myöskään Britannian aiemmissa virallisissa raporteissa ei ole todettu korkeampaa kuolleisuutta.

Tuoreiden tutkimustulosten mukaan esimerkiksi tuhannesta muuntovirukseen sairastuneesta kuusikymppisestä 13–14 kuolisi viruksen aiheuttamaan tautiin. Normaaliin koronavirukseen sairastuneiden kohdalla luku on kymmenen henkilöä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Jari Jalava on tutustunut tutkimukseen, johon Boris Johnson viittasi tiedotustilaisuudessa puhuessaan muuntoviruksen tappavuudesta.

– Ero kuolettavuudessa ei ollut kovin suuri, joten potilasmateriaali on voinut vaikuttaa tuloksiin. Pitäisi olla suurempi aineisto, jotta asiasta voitaisiin olla varmoja. Lisäksi täytyisi nähdä, antavatko toiset tutkimukset samanlaisia tuloksia, Jalava sanoo.

– En kuitenkaan väitä, etteikö tulos voisi pitää täysin paikkaansa. Isolla-Britannialla on hallussaan ylivoimaisesti suurin aineisto, joten sieltä tällaiset uudet tiedot ensimmäisenä tulevat, jos ovat tullakseen.

Positiivista on, että nykytietojen valossa koronarokotteet tehoavat Ison-Britannian virusmuunnokseen.

Asiantuntijat ovat enemmän huolissaan siitä, että rokotteet eivät välttämättä tehoaisi yhtä hyvin eteläafrikkalaiseen ja brasilialaiseen muunnokseen.

– Laboratoriokokeissa on tullut tuloksia, joiden perusteella eteläafrikkalaisen virusmuunnoksen aiheuttamaan tautiin sairastuneiden seerumit (vasta-aineet) eivät estäisikään niin hyvin viruksen lisääntymistä, Jalava sanoo.

– Minun käsittääkseni siitä ei kuitenkaan ole epidemiologista näyttöä, että Etelä-Afrikan virusmuunnos aiheuttaisi uusintatartuntoja, tai että rokotteet eivät tehoaisi siihen. Huoli on herännyt laboratoriokokeiden perusteella. Epidemiologinen näyttö tulee aina hieman perässä.

Jalava ei osaa arvioida, kauanko rokotevalmistajilla mahdollisesti kuluisi aikaa rokotteen valmistamiseen uusia variantteja vastaan, jos nykyiset valmisteet eivät tehoaisi.

Esiin on noussut myös huoli siitä, voisiko koronavirus mutatoitua nykyisiä variantteja selvästi tappavammaksi.

– Ainahan se on mahdollista. Toisaalta jos virus on kovin tappava, se leviää huonommin. Vuonna 2003 levinnyt SARS-virus on tästä hyvä esimerkki, Jalava muistuttaa.