Sydän on oikealla, sanoo kokoomus – vaan eipä ole, ilman situs inversusta, ja siitä somekansa otti riemun irti

Puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo, että on hyvä, että kampanja herättää keskustelua.

Kokoomus lanseerasi lauantaina kuntavaalikampanjan, jonka motto on anatomisesti hämmentävä: Siksi sydän on oikealla.

Vaan eihän se ole. Sydän on keskellä, jopa kallellaan vasemmalle. Poikkeuksena situs inversus eli ”käänteinen tila”, jossa sisäelinten sijainti on normaalin peilikuva. Peilikuvasijainti todetaan kerran 8 000 syntyvää lasta kohden ja Hyvä Terveys -lehden mukaan sellaisia lapsia syntyy Suomessa noin seitsemän vuosittain. Sydän on oikealla siis varsin harvalla, eikä oikeasydämisillä ylletä kuntavaalivoittoon.

Puhumattakaan siitä, jos sydämen pitää olla vaalimainoksen mukaisesti sininen, eikä punertava.

Motto onkin saanut sosiaalisen median vääräleuat innostumaan, eikä ihme. Täysin yllätyksenä se ei tullut kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpollekaan.

– Mitä järkeä tehdä kampanjaa, joka ei herätä keskustelua. Keskustelulla saadaan aikaan se, että ihmiset pysähtyvät miettimään, että mitä ihmettä ne tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että kun tehdään oikeistolaista politiikkaa, niin silloin saavutetaan hyvää. Tähän päädyttiin tämän pohdiskelun kautta ja myös sitä kautta, että kun me mietimme kokoomusta ja kokoomuksen paikkaa poliittisella kentällä ja Suomen rakentamisessa, niin meillä on aivan selvästi oma poteromme ja tehtävämme.

– Tämä slogan ja kokonaisuus vahvistaa, että mennään vahvasti kokoomuksen omalla agendalla vaaleihin. Kampanjailme ilmentää tätä, Orpo avaa.

Se ei silti estä vitsailua.

Hassuttelijat ovat muun muassa toivoneet, ettei kokoomuslaisella anatomiantuntemuksella viedä sote-yksityistämistä läpi.

Myös kilpailevia ehdotuksia annettiin. Stand up -koomikko Jukka Lindström olisi luetellut sisäelimiä oikein säästelemättä.

– Keksin heti paremman sloganin kokoomukselle: Sydän on vasemmalla. Laitavasemmalla on tarpeeton perna. Äärioikealla on umpisuoli. Peräsuoli on keskellä. Mutta maksa ja MAKSAJAT ovat aina oikealla, hän twiittasi.

Bayerin yhteiskuntasuhdepäällikkö ja entinen poliittinen avustaja Dimitri Qvintus puolestaan olisi nostanut esiin vaikkapa järjen.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki ja keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska ottivat myös napakasti kantaa.

Vihreiden Coel Thomas kyseenalaisti puolestaan, miksi symboliikkaa tulee hakea juuri sellaisesta paikasta, joka on tosiasiallisesti ristiriidassa puolueen kanssa.

– Se on jotenkin aika hauskaa, että kokoomuslaiset jakaa sinisiä sydämiä ja puhuu siitä miten "sydän on oikealla", kun ihmisillä sydän on vasemmalla ja se on punainen. Miksi symboliikan pitää olla näin vastakohtaista todellisuuden kanssa? Onko konservatiivisuus luonnotonta?

Löytyi motolle puolustajiakin. Kokoomuksen erityisavustaja Henrik Vuornos muistutti, että sydämen sijoittuminen oikealla tai vasemmalle riippuu siitä, mistä päin asiaa katsoo.

– Jos pohtii vain itseään, sydän tuntuu olevan vasemmalla. Jos taas katsoo keskustelukaveria silmiin, kyllä se sydän on oikealla, Vuornos twiittasi.

Kirjailija Jukka Heikkilä löysi vieläkin enemmän vivahteita sydän on oikealla -lauseesta.

Lisäksi Orpon tavoin moni somettaja on muistuttanut: oli sydän missä vaan, kuntavaalikampanja nousi ainakin puheenaiheeksi. Niin #sydänoikealla, kokoomus, kuntavaalit kuin #fakenews trendasivat Suomi-twitterissä, paljon kiitos kokoomuksen.