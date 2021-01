Poliisi on ohjeistanut järjestäjiä huolehtimaan, että toista erillään olevissa ryhmissä ei ole koronariskin vuoksi enempää kuin kymmen mielenosoittajaa.

Kaikkiaan 15 eri järjestäjää on ilmoittanut poliisille osoittavansa mieltä Venäjällä pidätetyn oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin puolesta Helsingissä tänään.

– Mielenosoituksia järjestetään Tehtaankadun suunnalla ja Senaatintorilla kello 11 ja 16 välisenä aikana, ylikomisario Seppo Kujala Helsingin poliisista sanoo.

Venäjän federaation suurlähetystö sijaitsee Tehtaankadulla.

Koronaepidemian vuoksi mielenosoitusten järjestämistä rajoitetaan niin, että suuria väkijoukkojen tihentymiä ei pääse syntymään. Mielenosoitukset on myös porrastettu ajallisesti.

Esimerkiksi Tehtaankadulla mielenosoittajille on osoitettu kolme aluetta, missä mielenilmaus voidaan järjestää. Senaatintorilla tilaa on enemmän ja siellä mielenosoittaminen voi tapahtua vapaammin, mutta väkimäärä on rajattu.

– Kaikkien mielenosoituksia järjestävien ryhmien kanssa on keskusteltu ja heitä on ohjeistettu rajoittamaan kokoontumiset kymmeneen henkeen, Kujala sanoo.

Koronarajoitusten vuoksi mielenosoitus on työllistänyt poliisia poikkeuksellisen paljon. Mielenosoittajien kokoontuminen ja muut mahdollisesti koronatartuntojen leviämisen kannalta kriittiset yksityiskohdat on pitänyt käydä läpi kaikkien mielenosoituksesta ilmoittaneiden ryhmien kanssa.

– Jokaisen ryhmän kanssa on sovittu paikat ja ajat mielenosoitukselle. Kaikki halukkaat pääsevät osoittamaan mieltään, vaikka nyt eletäänkin poikkeusoloja, Kujala sanoo.

Mielenosoitukselle asetettujen koronarajoitusten toteutumisen valvonta on ensisijaisesti järjestäjien vastuulla. Poliisi seuraa tilannetta ja tarvittaessa ohjeistaa tai puuttuu, mikäli sovitusta yksityiskohdista poiketaan.