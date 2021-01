”Tuntui kuin oksentaisin keuhkot ulos”

Valokuvataiteilija Johanna Kare kuvaa Katso ihminen -projektissaan unohdettuja ihmisiä. Yhteistyössä Ihmisoikeuskeskuksen kanssa tehdyn näyttelyn koronakohtaloista piti olla esillä Helsingin rautatieasemalla joulukuussa, mutta se peruttiin – koronan takia.

Arto Antturi ex-kirkkoherra, Sansan toiminnanjohtaja

Arja, 84, Lauttasaaren senioritalo

”Korona on nöyryyttänyt. Et pärjää yksin”

Maggie Lindholm yrittäjä, Cafe Rouge bistro

”Ensimmäisistä tiedoista tajusin, että korona ei jää alueelliseksi, koska ihmiset matkustavat ja liikkuvat valtioista toisiin ja alueilta toisiin. Tiedän, mitä globalisaatio tarkoittaa, niin hyvässä kuin pahassa. Koska olen elänyt lapsuuteni Libanonissa sodan keskellä,tiedän mitä tarkoittaa force majeure eli ylivoimainen poikkeuksellinen tapahtuma. Osaan laittaa asiat tärkeysjärjestykseen.

Kun korona tuli Suomeen, ihmiset pysähtyivät, eikä meille tullut asiakkaita. Se oli minulle hätätilanne, koska kulut juoksivat mutta tulot pysähtyivät. Ihmiset alkoivat perua juhlatilauksia. Se oli pahinta, menetin kaiken.

Korona on nöyryyttänyt. Tiedät, että et pärjää yksin. Ihminen ajattelee, että kun teen paljon työtä ja olen vahva, onnistun. Mutta se ei riitä.

Minulla on ollut monivaiheinen ja vaikea elämä, mutta korona on vaikein kokemus. Se koskee turvaa, jota minulla on kestänyt niin kauan rakentaa. On pelottavaa, kun ei tiedä tulevaa. Voi vain sinnitellä, vaikka asiakkaita ei käy. On kuin olisi pimeässä tunnelissa. Korona on näkymätön, se tekee siitä pelottavan.

Tilanne ei ole muuttunut paremmaksi. Otan ahdistuslääkettä, en saa nukutuksi, itken ja stressaan. Jumala koettelee ja yritän ymmärtää. En usko, että Jumala haluaa rangaista. Yritän miettiä, mikä tämä viesti nyt on. Ehkä se on nöyryyttä ja sitä, että ihminen on pieni kuin virus.”