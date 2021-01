Aikuiset ihmiset, yrittäkää nyt edes käyttäytyä, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Tuli lunta ja samassa paketissa tulee laturaivo, ikävä kyllä.

Viime viikolla Iltalehti kertoi neljäsluokkalaisista, jotka olivat Helsingin Paloheinässä hiihtämässä. Kuvaavaa on, että opettaja oli jo etukäteen varoittanut lapsia, että heille saatetaan huudella.

Ja huudettiin myös. Esimerkiksi näin: ”Mee pois tieltä tai ajan sun päältä” ja ”Menkää pois kakarat”.

Ei ole todellista.

Suomessa puhutaan jatkuvasti siitä, miten osa lapsista liikkuu liian vähän. Tässä tapauksessa kyse oli vielä koulun liikuntatunnista, jolla lapset lähtivät hiihtämään.

Vaikka he olisivat olleet siellä omalla ajallaan ja omaksi ilokseen, lapsille ei huudella. Niin kiire ei ole kenelläkään. Tai ei pitäisi olla.

Jos tärkeintä on mennä koko ajan maksimivauhtia, kannattaa ladulle lähteä silloin kun siellä ei oletettavasti ole muita. Siis äärimmäisen aikaisin aamulla tai myöhään illalla. Keskellä päivää siellä voi hyvin olla koululaisia.

Onneksi.

Oma ryhmänsä ovat vielä pienemmät lapset. He, jotka vasta opettelevat alkeita. Siinä vaiheessa kun lunta on vähän, ja pääkaupunkiseudulla vasta muutamia hiihtokilometrejä latua auki, myös nämä kaikkein pienimmät ovat ladulla. Ymmärrän hyvin, että heidän kanssaan lähdetään esimerkiksi Helsingissä kovin suosittuun Paloheinään hiihtämään. Vieressä on rakennus, jossa voi syödä eväitä – ja pulkkamäki, jonne voi siirtyä kun kyllästyy hiihtämään.

Ihan erikseen ovat sitten he, jotka raivoavat myös aikuisille kanssahiihtäjille. Kiroilua, huutoa, suksien päälle hiihtämistä.

Jos vauhtia ja voimaa on niin paljon, ohi pääsee kyllä huutamattakin.

Katsokaas kun hiihto on koko kansan laji. Ja myös monet meistä aikuisista liikkuvat liian vähän. Hiihto on siihen aivan erinomainen lääke: halutessaan sykkeen saa nopeasti ylös tai vaihtoehtoisesti voi hiihtää rauhassa (ellei joku kiroile takana) ja nauttia luonnosta.

Nyt te, jotka sanotte, etten tiedä, mistä puhun. Olin lapsena aivan vimmattu hiihtäjä. Paikallisessa urheiluseurassa kaikkein tiukin sekuntitaistelu käytiin sarjassa ”Naiset alle 7 vuotta”. Meitä oli paikalla yleensä kolme tai neljä – kaikki hyviä ystävyksiä keskenämme. Huikein suorituksemme oli, kun päätimme lähteä yhdessä kunnanmestaruuskisoihin. Pestiin koko ikäluokka.

Harjoittelemalla mekin opimme. Eikä kukaan huutanut.