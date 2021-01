Lotta, 26, on ollut kadoksissa jo kymmenen päivää – poliisia kiinnostavat vihjeet nyt erityisesti yhdeltä alueelta

Joensuun poliisi kaipaa havaintoja Kuurnan–Paiholan alueelta.

Joensuussa kadonneen Lotta Mäkisen etsinnöissä ei ole tapahtunut merkittävää edistymistä. 26-vuotias Lotta Mäkinen on ollut kadoksissa 11. tammikuuta lähtien.

Poliisi on nyt kiinnostunut havainnoista Kuurnan-Paiholan alueelta.

Mäkisen katoamisen yhteydessä poliisin tietoon on tullut seikkoja, joiden perusteella voi päätellä Mäkisen olleen kiinnostuneen Kontiolahden Kuurnan - Paiholan alueesta. Poliisin tiedossa on, että Mäkinen on harrastanut luonnossa liikkumista.

Viimeinen havainto Mäkisestä on Joensuusta Papinkadun S-marketista maanantailta 11. tammikuuta.

Hankitun selvityksen perusteella Mäkinen asioi kaupassa normaaliin tapaan. Ennen kauppa­reissua Mäkinen poistui asunnoltaan Kalastajan­kadulta. Poliisilla on valvonta­kamerakuvaa Mäkisestä kaupalta.

Poliisi on saanut vihjeitä ja havaintoja Mäkisestä. Viime viikolla poliisille kerrottiin, että Mäkisen tunto­merkkeihin sopiva henkilö oli asioinut Nurmeksessa.

Poliisi tarkisti asian valvonta­kamera­tallenteita. Havainnot eivät liity Mäkiseen.

Poliisia kiinnostavat edelleen kaikki havainnot, jotka voivat liittyä Mäkisen katoamiseen. Havainnot voi ilmoittaa Itä-Suomen poliisilaitoksen päivystysnumeroon 0295 415 455 tai sähköpostilla vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi