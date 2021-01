EU patistaa maita rokottamaan 70 prosenttia aikuisista kesään mennessä – näin tavoite etenee Suomessa

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek arvioi tavoitteen toteuttamismahdollisuuksien riippuvan Suomessa pääasiassa rokotevalmistajien tuotanto- ja toimitusvauhdista.

Euroopan komissio patisti tiistaisessa julkilausumassaan EU:n jäsenmaita vauhdittamaan rokotusohjelmiaan. Komission esittämässä yhteistavoitteessa kunkin jäsenmaan tulisi rokottaa kesään mennessä 70 prosenttia aikuisväestöstään.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkärin Taneli Puumalaisen mukaan 21. tammikuuta Suomessa on tilastoitu kaikkiaan 67 000 annettua rokoteannosta. Puumalainen totesi torstaisessa tiedotustilaisuudessa, että näiden lisäksi noin 40 000 annosta on määrä kirjata annetuiksi lähipäivien aikana.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.­

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo komission tavoitteen toteutumisen riippuvan pääasiassa rokotevalmistajien tuotanto- ja toimitusvauhdista.

– Täytyy katsoa, pysyvätkö tuotantolinjat kuumina, saadaanko niitä kasvatettua ja tuleeko laatuongelmia. Toiveita herättää (lääkeyhtiö) AstraZeneca, jonka rokotteelle odotetaan ensi viikolla myyntilupaa. Toivottavasti asiassa ei tule viivästyksiä, Nohynek sanoo Ilta-Sanomille.

– Myös Johnson & Johnsonin, Curevacin ja Novavaxin tehotutkimukset alkavat olla loppumetreillä. Jos kaikki menee hyvin ja myyntiluvat heltiävät, myös niiden tuottamia rokotteita voidaan odottaa kevään aikana.

Mikäli 70 prosenttia väestöstä saisi kesään mennessä rokotteen, ketkä rokotettuun ryhmään voisivat kuulua ja ketkä jäisivät ulkopuolelle?

THL:n erityisasiantuntija Mia Kontion.­

THL:n erityisasiantuntija Mia Kontio kertoo, että alle 70-vuotiaiden tarkasta rokotusjärjestyksestä ei ole tehty vielä päätöstä, eikä riskiryhmiä ole lopullisesti määritelty. Hän arvioi, että rokotetta saamattomat olisivat terveitä aikuisia.

– Jos 4,5 miljoonasta rokotetaan 70 prosenttia, se on vähän reilut 3 miljoonaa. Riskiryhmät ja muut saadaan rokotettua. Jää noin miljoonan verran todennäköisesti nuorempia ja terveitä aikuisia, joilla riski sairastua vakavaan tautiin on huomattavasti matalampi, Kontio sanoo.

STM:n osastopäällikkö Tuija Kumpulainen .­

Ilta-Sanomat tiedusteli asiaa torstaina myös THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteisessä tiedotustilaisuudessa. STM:n osastopäällikkö Tuija Kumpulainen vastasi pitävänsä mahdollisena, että 70 prosenttia kattaa Suomen koko rokotehalukkaan väestön.

– Toivomme toki enempää, mutta kyllä 70 prosenttiakin on ihan hyvä määrä. Siinä kohtaa on enemmänkin kysymys siitä, ketkä eivät halua ottaa rokotetta, Kumpulainen kommentoi.

Toiseksi tavoitteeksi Euroopan komissio ehdotti, että maaliskuun loppuun mennessä rokotteen olisi saanut vähintään 80 prosenttia terveydenhoitoalan työntekijöistä ja yli 80-vuotiaista. Hanna Nohynekin mukaan jälkimmäisen toteutumiseen on Suomessa hyvät mahdollisuudet.

– Ykkösryhmän ihmiset on kohta jo rokotettu. Nyt pitäisi oikein hartiavoimin päästä rokottamaan ikäihmisiä.

Esimerkiksi teho-osastojen henkilökunnasta on Nohynekin mukaan tähän mennessä rokotettu yli 90 prosenttia. Todettuja tai epäiltyjä covid-potilaita vuode- ja päivystysosastoilla ja ensihoidossa hoitavista työntekijöistä rokotteen on saanut puolestaan yli 80 prosenttia.

Vanhuspalvelujen henkilökuntien rokotusprosenteissa on Nohynekin mukaan suuria aluekohtaisia eroja. Valtaosa sairaanhoitopiireistä aloitti prosessin viime viikolla. Osassa kuntia on rokotettu jo koko henkilökunta.

Kiistaa rokotepassista

Komissio kertoi antavansa kuun loppuun mennessä unionin yhteisen linjauksen koronarokotetodistuksesta. Osa EU-maista on toivonut, että niin sanottu koronarokotepassi mahdollistaisi matkailun avaamisen. Nohynek ei kuitenkaan usko esityksen menevän läpi, koska esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO on rokoteperusteisia maahantulotodistuksia vastaan.

– Se asettaisi ihmiset hirveän eriarvoiseen asemaan. Toisaalta tiedän, että esimerkiksi Islannissa jo nyt rokottautumisensa todistava henkilö pääsee maahan ilman PCR-testiä. Kyllä tästä tavallaan erivapauksia on jo tulossa.

WHO:n lisäksi hanketta vastustavat unionin suurvallat Saksa ja Ranska. Koska EU on päättänyt olla toistaiseksi rokottamatta alaikäisiä, vaikeutuisivat rokotepassin myötä esimerkiksi perhematkat.