Tällainen on vankila, jossa uusista rikoksista epäilty Niko Ranta-aho odottaa luovutusta Suomeen – Asianajaja: Ei ole valittanut olostaan

Alhaurín de la Torren vankila on vankimäärällä mitattuna Espanjan suurin vankila.

Viime viikolla suomalaisissa rikostoimituksissa kohahdettiin. Tuli tieto, että suuren Katiska-huumevyyhdin toinen pääsyytetty Niko Ranta-aho on otettu kiinni uusista huumerikoksista epäiltynä.

Ranta-ahoa epäillään kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta, jotka olisivat tapahtuneet viime vuoden loppupuolella eli sen jälkeen, kun Ranta-aho kesäkuussa vapautui tutkintavankeudesta. Lisäksi häntä epäillään törkeästä veropetoksesta, joka olisi tapahtunut 2016–2020.

Ranta-ahon kiinniotto tapahtui Espanjan Marbellassa pian sen jälkeen, kun Pirkanmaan käräjäoikeus oli vanginnut Ranta-ahon poissaolevana.

Kiinniotosta kertoi ensimmäisenä MTV, jonka mukaan se tapahtui liikemies Stefan Thermanin omistamassa asunnossa. Ranta-aho on MTV:n mukaan asunut siinä vuokralla.

Ranta-aho odottaa parhaillaan luovutusta Suomeen. Luovutusmenettelyn kesto riippuu siitä, suostuuko Ranta-aho luovutukseen vai vastustaako hän sitä. Joka tapauksessa kuluu oletettavasti viikkoja ennen kuin Ranta-aho on Suomessa.

Sillä aikaa hän istuu Alhaurín de la Torren vankilassa noin puolen tunnin ajomatkan päässä Malagasta.

Suuri punainen portti on Alhaurin de la Torren vankilan pääsisäänkäynti.­

Vankila, viralliselta nimeltään Prisión Provincial de Málaga – vapaasti käännettynä Malagan maakuntavankila – otettiin käyttöön vuonna 1991.

Käyttöönotto ei sujunut ongelmitta, sillä se aiheutti paikallisissa niin suurta vastarintaa, että lopulta noin 40 000 asukkaan Alhaurín de la Torren kylän pormestari ja seitsemän valtuuston jäsentä pidätettiin. Vankila sijaitsee melko välittömässä läheisyydessä kylän ulkopuolella.

Espanjassa vankila tunnetaan muun muassa siitä, että siellä tuomioitaan suorittaa tai on suorittanut useita operaatio Malayan yhteydessä kiinni otettuja henkilöitä. Operaatio Malaya oli vuonna 2006 alkanut korruption vastainen kampanja, joka kohdistui erityisesti Marbellan kaupunginvaltuuston ja paikallisten liikemiesten tekemiin kavalluksiin ja muuhun valkokaulusrikollisuuteen.

Kampanjan aikana viranomaiset ovat takavarikoineet jo yli 2,4 miljardia euroa. Operaatiota edelsi viranomaisten vuonna 2005 suorittama operaatio Valkoinen valas, jonka avulla he pääsivät maan tähän asti suurimman rahanpesuvyyhdin jäljille.

Vankimäärällä mitattuna Alhaurín de la Torren vankila on Espanjan suurin . Vuonna 2016 siellä oli 1 080 vankia, mikä oli vähemmän kuin koskaan aiemmin sen historiassa. Vankilassa on kuitenkin paikkoja vain 837 vangille.

Vangit asuvat 13 osastolla, joista jokaisella on 70 selliä. Yksi osastoista on varattu hyvin käyttäytyville vangeille ja toinen naisille. Hyväkäytöksisten vankien osastolla sellien ovet ovat auki aina nukkumaanmenoaikaan asti, ja lisäksi vangit saavat huolehtia päivittäisistä askareistaan melko vapaasti. Osastolle on järjestetty myös ajanvietettä, esimerkiksi elokuvia.

Kuva vankilan porttien tuntumasta.­

Sellit ovat kooltaan 12 neliömetriä ja niiden kalustukseen kuuluu pöytä, kaappi ja kaksi kerrossänkyä. Tavallisten osastojen asukkaat poistuvat selleistään kello 8.30 aamulla, eivätkä pääse takaisin ennen siesta-aikaa. Siestan jälkeen vangit poistuvat selleistään uudelleen ja palaavat vasta nukkumaanmenoaikaan.

Ei ole tiedossa, millä osastolla Niko Ranta-ahoa pidetään. Hänen asianajajansa Hannu Kaitaluoma kertoo, että Ranta-aholla ei ole ollut valittamista vankilaoloistaan. Tosin Kaitaluoma on ehtinyt keskustella hänen kanssaan vain lyhyesti.

– Puhuimme lähinnä asiasta, emme niinkään taustoista. Vankilaolot ovat kuulemma saman tyyppiset kuin Suomessa, Kaitaluoma sanoo.

Espanjalaisessa vankilassa, kuten Suomessakin, silti sattuu ja tapahtuu. Vuonna 2018 kaksi 22-vuotiasta vankia yritti karata Alhaurín de la Torren vankilasta.

Heidän onnistui sahata sellinsä ikkunoiden kalterit ja sitoa petivaatteista köysi, jonka varassa he olisivat laskeutuneet vankilan pihalle. Seuraava vaihe olisi ollut huomattavasti haastavampi, sillä miesten olisi pitänyt ylittää vankilan kolmemetrinen, piikkilangalla suojattu muuri.

Kauempaa otetusta kuvasta näkee hyvin, kuinka vankilakompleksi koostuu useista rakennuksista.­

Pako jäi yritykseksi, sillä pahaa aavistaneet vartijat siirsivät miehet eri selleihin. Samalla paljastui pakosuunnitelma.

Vuoden 2016 toukokuussa peittojen alla sängyssään piilotellut vanki hyökkäsi yllättäen vankilan työntekijän kimppuun. Vankilatyöntekijöiden ammattiyhdistysliikkeen edustaja kuvaili tuolloin Europa Press -uutistoimistolle Malagan vankilan ilmapiirin muuttuneen koko ajan aggressiivisemmaksi. Vankien mielenterveysongelmat, tilojen ahtaus ja henkilökunnan vähyys syventävät ongelmia, ammattiliitosta kommentoitiin.