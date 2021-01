Kamera tallensi kaamean ajokelin seurauksen – ”Nyt jos koskaan kannattaa ajaa hiljaa”

Kamera tallensi kaamean talvisen ajokelin seurauksen.

Hälytyskeskuksilla ja pelastuslaitoksilla on ollut kiivas päivä torstaina. Pieniä kolareita ja tieltä suistumisia on sattunut paljon pahassa talvisessa säässä, kun lunta on satanut pitkin päivää suuressa osassa Suomea.

– Ajelin moottoritietä pitkin Tampereelta kohti Helsinkiä. Hyvinkään kohdalla näkyi, miten paha ajokeli on, kun lunta satoi paljon ja oli kova tuuli, 26-vuotias Albion Zogiani kertoo Ilta-Sanomille.

Hänen kameransa tallensi vaikeuksien koko kirjon. Vastaantulevat autot, hälytysajoneuvot ja hinausautot yrittivät kaikkensa, jotta liikenne sujuisi lumisella moottoritiellä.

– Vastaantulevien kaistoilla raskaan liikenteen vetoautot ja niiden perävaunut eivät tahtoneet pysyä samassa linjassa tiellä, vaan perävaunut päättyivät tien sivuun poikittain, hän sanoo.

– Nyt jos koskaan kannattaa ajaa hiljaa, jotta auto pysyy tiellä. Tarvitaan oikea tilannenopeus, joka ei ole se liikennemerkin näyttämä 100, vaan tilanteen mukaan alhaisempi, Zogiani pohtii.

Paljon samaa reittiä ajavana hän arvioi, että tämän viikon lumisade on jopa vielä pahempi kuin viime viikolla.

– Tuuli lisää kokeneidenkin autoilijoiden vaikeuksia, hän sanoo.

Ilmoituksia tieliikenneonnettomuuksista tuleekin tiuhaan tahtiin.