Nettihuijarit saalistavat nyt häijysti – jos olet yksinäinen ja kaipaat seuraa, olet otollinen uhri

Rikolliset etsivät uhreja nyt järjestelmällisesti sosiaalisesta mediasta ja netin treffipalveluista.

Joka vuosi vähintään sadat suomalaiset haksahtavat ns. rakkaushuijaukseen.

Pahimmassa tapauksessa uhri menettää koko omaisuutensa ja ottaa vielä velkaakin. Tapausten määrä näyttää asiantuntijoiden mukaan vain kasvavan.

– Rakkaushuijauksia on tullut viimeisen 1–2 vuoden aikana enemmän poliisin tietoon. En uskalla sanoa, onko juuri korona-ajalla ollut tähän vaikutusta, mutta ilmiöstä voidaan puhua, ylikomisario Hannu Kortelainen Helsingin poliisista kertoo.

Kaikenlaisten nettipetosten määrä on korona-aikana hieman lisääntynyt, kertoo keskusrikospoliisin yhteydessä toimivan kyberrikostorjuntakeskuksen ylitarkastaja Christian Jämsén.

Juuri rakkaushuijausten määrän kasvusta pandemian aikana ei ole näyttöä, mutta koska piilorikollisuus on suurta, tilastot eivät välttämättä kuvaa luotettavasti todellisuutta.

– Yleisesti ottaen korona on kyllä näkynyt nettipetoksissa tavalla tai toisella, Jämsén sanoo.

Poliisilla on esimerkiksi näyttöä siitä, että nettipetoksia tehtailevat rikolliset alkoivat heti koronan alussa nopeasti kehittää rikoksen tekotapoja pandemia-ajan olosuhteisiin ja tarpeisiin.

Myös Huijausinfo-hankkeen projektipäällikkö Tapani Veija kertoo, että neuvontapuhelimen kautta heidän tietoonsa tulleiden kaikenlaisten nettihuijausten määrä on ollut tasaisessa kasvussa.

– Korona-aikana ei ole näkynyt mitään erityistä piikkiä, mutta oletettavaa on, että mitä enemmän ihmiset ovat kotona ja jäävät yksinäisiksi, sitä alttiimpia he ovat huijauksille. Huijaus vaatii vain yhden herkän hetken.

Rakkaushuijaus onnistuu silloin, kun sen kohde on hyvin yksinäinen ja kaipaa valtavasti läheisyyttä, sanoo myös Jämsén.

Rikolliset etsivät uhreja järjestelmällisesti muun muassa sosiaalisesta mediasta ja treffipalveluista.

– Jos esimerkiksi on kirjoittanut nettiin erosta tai läheisen kuolemasta, sitä tietoa voidaan käyttää hyväksi, Jämsén kuvailee.

Rakkaushuijauksia on monenlaisia, mutta yhteistä niille on tunteisiin vetoaminen. Tekijä esittää usein työskentelevänsä uskottavassa ammatissa. Hän näyttää välittävänsä ja luo luottamusta. Joidenkin viikkojen jälkeen kohteelta aletaan vaatia erilaisilla tekosyillä rahaa.

– Kun ensimmäisen kerran on saatu rahaa, uhria pumpataan ja pumpataan, eikä se lopu ennen kuin uhrin rahat ovat loppu, Jämsén sanoo.

” Mitä enemmän ihmiset ovat kotona ja jäävät yksinäisiksi, sitä alttiimpia he ovat huijauksille. Huijaus vaatii vain yhden herkän hetken.

Uhrin suostumusta selittävät tunteet. Jämsénin mukaan ihmisen rakkauden ja hyväksynnän kaipuu on niin suuri, että se peittoaa järjen. Uhri haluaa uskoa toisen olevan se, joka tämä esittää olevansa ja jatkaa ”suhdetta”.

– Kaikki uhrit eivät usko rikokseen edes sitten, kun heidän kaikki rahansa on viety. On myös heitä, jotka tietävät olevansa huijauksen uhrina, mutta haluavat niin vahvasti hyväksyntää ja läheisyyden tunnetta, että toteavat, että tämä harrastus nyt maksaa tämän verran rahaa ja jatkavat rahojen siirtoa.

Kyse on kansainvälisestä, järjestäytyneestä rikollisuudesta. Yleensä tekijä on osa ulkomaista rikollisryhmää, jolla on kykyä ja resursseja toteuttaa rakkaushuijauksia päivätyönä.

Suomessa uhrit ovat yleensä 40–70-vuotiaita miehiä ja naisia. Huippu on 50–60-vuotiaissa.

Rakkaushuijauksen seuraukset ovat uhrille usein karmivat. Jämsénin mukaan on aivan tyypillistä menettää kymmeniä tuhansia euroja, jopa satoja tuhansia. Pahimmissa tapauksissa uhri menettää koko omaisuutensa ja ottaa vielä päälle velkaa.

Mahdollisuudet saada rahoja koskaan takaisin ovat huonot. Mitä nopeammin ymmärtää kyseessä olevan petos, sitä paremmat mahdollisuudet rahojen takaisin saamiseen ovat.

– Kriittinen aikaikkuna on kuitenkin hyvin lyhyt, vain vuorokausi. Siinä ajassa pankin pitäisi saada tieto, jotta he pystyisivät estämään rahasiirron ja palauttamaan varat, Jämsén sanoo.

Myös poliisilla on mahdollisuuksia jäädyttää varat, mutta senkin pitäisi saada tieto viimeistään kahdessa vuorokaudessa.

Vuonna 2020 erilaisista nettipetoksista tehtiin Suomessa noin 20 300 rikosilmoitusta. Määrä kasvaa 30 prosentin vuosivauhtia.

Rakkauspetoksista tai niihin liittyvistä petostyypeistä tehtiin viime vuonna noin 300 rikosilmoitusta. Todellinen määrä on paljon isompi, sillä uhrin kokeman häpeän takia moni jättää asian kokonaan kertomatta.

Jämsénin mukaan paras keino estää huijauksia tapahtumasta olisi vähentää ihmisten yksinäisyyttä.

– On äärimmäisen tärkeää löytää joku, jonka kanssa jutella. Jos ei ole ketään muuta kenelle puhua, niin aina voi kääntyä kunnan sosiaaliviranomaisten tai rikosuhripäivystyksen puoleen.