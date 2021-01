Jyrki Lehtolan kolumni: Pyöräilijöillä on vaikeaa – syy siihen on fasismissa

Kaupungin tulisi palkata pyöräileviä terapeutteja, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Ollut taas erinomainen talvisää pyöräilyyn! Kyllä meidän pyöräilijöiden kelpaa!

Tai kelpaisi, jos kaupunki ja valtio ja kolonialismi ja muut boomerit yhtään välittäisivät meistä pyöräilijöistä.

Eivät välitä! Lunta on maassa siinä kohtaa, jossa pitäisi pyöräillä. Lunta on naamassa. Lunta on kaikkialla niin, että joutuu tönäisemään lasta, kun yrittää pyöräillessään julkaista Instassa kuvaa autosta, joka ryömii eteenpäin kuin suoraan Taisteluni-kirjasta.

Lapset vaappuvat pyöräilijästä välittämättä sinne tänne, kävelijä on niin lihava, ettei sitä mahdu ohittamaan. Kaatunut mummo on jäätynyt pyörätielle. Äiti anastaa lumeen juuttuneilla vaunuillaan pyöräilijältä vauhdin tunnun.

Miksi pyöräily on tehty näin mahdottomaksi?!

Helsingin kaupunki on sentään tehnyt jotain kosmeettista, jotta pyöräilijät eivät joutuisi polkemaan fasismin ikeen alla.

Rautatieasemalle ollaan louhimassa pyöräparkkia 5,6 miljoonalla eurolla.

Kiva ele – mutta ei todellakaan riitä!

Ensinnäkin on fasismia sijoittaa pyöräilijät maan alle niin kuin rikolliset, kuolleet tai madot, kun Helsinki on täynnä toreja, museoita ja jalkakäytäviä, jotka voisi muutaman kahvilan lisäämällä muuttaa pyöräparkeiksi.

Toisekseen on esitetty väite, että pyöräparkin kokoinen summa otettiin Helsingin budjetissa pois lapsilta ja nuorilta. Jos näin on, ja ihan sama onko, on fasismia, jos Helsingin kaupunki ei yksiselitteisesti tiedota, että pyöräilijöissä on tulevaisuus, ei lapsissa.

Kolmanneksi kaupungin tulisi palkata pyöräileviä terapeutteja. Kun pyöräilijä seuraavan kerran valittaisi terapeutille kaatuneensa pyörällään sohjossa, terapeutti ei enää koskaan vastaisi mikroaggressioitaan sylkien, ettei ehkä tällaisella ilmalla kannattaisi pyöräillä, vaan ymmärtäisi, että kyse on laajemmasta ongelmasta, fasismin ja kompleksisen isäsuhteen leviämisestä lumen ja tuiskun muodossa.

Neljänneksi: Yhä useampi pyöräilijä joutuu itse polkemaan pyöräänsä, ja –sattumaako?! – juuri niin pääsi Hitlerkin aikoinaan valtaan.

Vain pyöräilemällä voidaan estää ilmastonmuutos, ja siksi pyöräilijöitä tulisi kohdella paremmin.

Ympäristö pelastuu vain, jos ajokortiton ihminen vaihtaa katumaasturinsa polkupyörään. Vain ympäristön kannalta yhdentekevien, äänekkäiden tekojen avulla voidaan ympäristö pelastaa, ja jos ei, voi edes syyllistää muita siitä, että ne tekivät väärillä valinnoillaan oikeamielisen polkemisen turhaksi.

Pyöräily ei ole elintärkeää vain ympäristön ja ihmiskunnan pelastamisen takia, vaan myös siksi, että se on moraalisin tapa tavoitella ihannepainoaan, ja siksi ilmastokatastrofin estämiseksi ranteeseen kannattaakin hankkia kello näyttämään polkiessa kadonneet kalorit.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja