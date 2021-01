Tahti kiihtyy: Korona­virus­rokotteen on Suomessa saanut yli 78 000 ihmistä

Suurin osa tähän mennessä rokotetuista on työikäisiä.

Koronavirusrokotteen on Suomessa saanut nyt noin 78 300 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) rokotteen on saanut hieman alle 20 200 ihmistä. Toiseksi eniten rokotteita on annettu Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä, missä rokotteen on saanut noin 8 600 ihmistä.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi tiedotustilaisuudessa aiemmin tänään, että rokotustahti kiihtyy jatkuvasti.

Toistaiseksi suurin osa rokotetuista on työikäisiä, jotka työskentelevät esimerkiksi teho-osastoilla. Osassa kunnista on siirrytty ikääntyneiden ihmisten rokotuksiin, mikä on Puumalaisen mukaan se, johon tulisi pyrkiä mahdollisimman nopeasti.