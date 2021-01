Tilanteessa on nähtävissä voimakasta alueellista vaihtelua.

Suomessa on todettu 399 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Eilen uusia koronatapauksia raportoitiin 444 ja tiistaina 217. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 468 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronavirustartuntojen kahden viikon ilmaantuvuusluku on nyt noin 65 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu 41 565.

Tautitilanteessa on nähtävissä hyvin voimakasta alueellista vaihtelua. Tilanteet alueilla vaihtelevat lähes viikoittain. Epidemian leviämisvaiheessa on nyt viisi sairaanhoitopiiriä. Kiihtymisvaiheessa on 11 aluetta.

THL:n ylilääkärin Taneli Puumalaisen mukaan Suomeen tulee ulkomailta nyt enemmän koronavirustapauksia kuin aiemmin syksyn aikana.

Muuntuneen koronaviruksen tartuntoja on todettu yhteensä 86, joista 80 on Ison-Britannian virusmuunnosta ja kuusi Etelä-Afrikasta lähtöisin olevaa muunnosta. Tartunnat liittyvät pääosin matkustajiin ja heidän lähipiiriinsä.

Virusmuunnosten leviämistä Suomeen pyritään estämään tehostamalla rajatestauksia. Lisäksi omaehtoisen karanteenin pituutta on muutettu kymmenestä neljääntoista

Muutos eilisestä kunnittain

Alavus 1

Eckerö 1

Espoo 48

Eura 1

Helsinki 78

Hollola 1

Hämeenlinna 4

Ii 1

Ilmajoki 1

Ilomantsi 1

Joensuu 7

Jokioinen 1

Jyväskylä 2

Jämsä 1

Järvenpää 2

Kaarina 5

Karkkila 1

Kauhajoki 1

Kauhava 1

Kempele 4

Kerava 4

Kirkkonummi 3

Kiuruvesi 1

Kolari 2

Kontiolahti 1

Kotka 1

Kouvola 5

Kuopio 15

Lahti 7

Laitila 5

Laukaa 1

Lohja 2

Loimaa 1

Loppi 2

Masku 1

Mäntsälä 3

Nurmijärvi 3

Oulu 18

Pirkkala 1

Pori 1

Porvoo 4

Pyhäjoki 1

Raisio 6

Rauma 2

Riihimäki 2

Salo 5

Sastamala 1

Savonlinna 1

Siilinjärvi 1

Sipoo 2

Tampere 7

Tornio 2

Turku 29

Tuusula 1

Tyrnävä 1

Urjala 5

Uusikaupunki 1

Valkeakoski 1

Vantaa 83

Varkaus 1

Vihti 3

Ylitornio 1

Ylöjärvi 2

Äänekoski 1