Epidemian leviämisvaiheessa on nyt viisi sairaanhoitopiiriä.

Suomessa on raportoitu noin 400 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen torstain tiedotustilaisuudessa.

Puumalaisen mukaan Suomeen tulee ulkomailta nyt enemmän koronavirustapauksia kuin aiemmin syksyn aikana.

Tautitilanteessa on nähtävissä hyvin voimakasta alueellista vaihtelua. Tilanteen alueilla vaihtelevat lähes viikoittain. Epidemian leviämisvaiheessa on nyt viisi sairaanhoitopiiriä. Kiihtymisvaiheessa on 11 aluetta.

Pelättyä juhlapyhien jälkeistä ryöppyä ei tullut

Etukäteen pelättyä joulun ja uudenvuoden juhlapyhien jälkeistä koronavirustartuntaryöppyä ei tämänhetkisten tietojen valossa tullut, kertoi sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki tiedotustilaisuudessa.

Suomessa epidemia ei Voipio-Pulkin mukaan tällä hetkellä kasva, mutta tilanteen ylläpitämiseksi rajoituksista on pidettävä kiinni. Voipio-Pulkin mukaan rajoituksia ei tule nyt keventää missään tapauksessa, jotta Suomen globaalisti hyvä tilanne saadaan pidettyä sellaisenaan.

Koronavirustesteihin hakeudutaan Suomessa syksyä vähemmän, vaikka tautitapauksia on koko maassa.

Suomessa todettu 86 muuntuneen koronaviruksen tartuntaa

Suomessa on todettu 86 muuntuneen koronaviruksen tartuntaa, kertoi Puumalainen.

Tartunnoista 80 on Ison-Britannian virusmuunnosta ja kuusi Etelä-Afrikasta lähtöisin olevaa muunnosta. Tartunnat liittyvät pääosin matkustajiin ja heidän lähipiiriinsä.

Virusmuunnosten leviämistä Suomeen pyritään estämään tehostamalla rajatestauksia. Lisäksi omaehtoisen karanteenin pituutta on muutettu kymmenestä neljääntoista päivään.