Näin massarokotuksiin valmistaudutaan eri puolilla Suomea – ”Kun aletaan rokottaa isosti, voi olla 25 rokottajaa yhdessä paikassa”

Rovaniemellä iäkkäimmät voivat varata rokotusaikoja jo nyt, Helsingissä ajanvaraus avautuu ensi viikolla.

Kaupungit ja kunnat valmistautuvat täyttä häkää koronan massarokotuksiin.

Rokotuskeskuksia on rakenteilla ja ajanvarausjärjestelmät ovat valmiustilassa.

– Kunhan vain saadaan rokotteita, niin homma lähtee isommin pyörimään, Helsingin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen kuvaa tilannetta.

Ensi viikolla Helsinki avaa koronarokotuksia varten sähköisen ajanvarausjärjestelmän.

Kaupunki suunnittelee aloittavansa iäkkäimpien helsinkiläisten rokottamiset helmikuun alussa. THL:n ohjeiden mukaan ensimmäisessä rokotettavien ryhmässä ovat yli 80-vuotiaat.

– Me mietimme vielä sitä, jaetaanko yli 80-vuotiaat niin, että ensiksi rokotteen saisivat yli 85-vuotiaat, jotta ei tulisi ruuhkia, Turpeinen kertoo.

Rokotusajan voi varata netin lisäksi puhelimitse. Puhelinajanvarauksessa on takaisinsoitto.

Mahdolliset jonossa etuilut on estetty siten, että sähköisessä järjestelmässä pitää merkitä syntymäaika. Rokotuspaikalla syntymäaika vielä tarkistetaan.

Vapaita aikoja on Turpeisen mukaan tarjolla sen verran kuin rokotteita on saatavilla.

Helsinki on keskittänyt rokottamiset muutamaan paikkaan. Rokotuspaikkoja on eri puolilla kaupunkia. Turvallisuussyistä Turpeinen ei kerro tarkempia osoitteita.

– Linjastoja voi olla kymmenestä kahteenkymmeneen. Joissakin paikoissa on kymmenen rokottajaa. Kun aletaan rokottaa isosti, voi olla 25 rokottajaa yhdessä paikassa.

Drive-in -rokotuspiste Vantaalle?

Vantaalla tilasuunnittelu on täydessä vauhdissa, kertoo apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö.

Massarokotuksia tullaan antamaan terveydenhuollon yksiköissä. Sen lisäksi kaupunkiin on suunnitteilla massarokotustiloja. Jos Pfizerin rokote jää ainoaksi, Vantaalla on yhdestä kahteen rokotuspistettä.

– Olen miettinyt, että jos saadaan AstraZeneca-rokotetta, meillä voisi olla drive-in-rokotuspiste.

AstraZeneca-rokotteen etuna on se, ettei se Pfizerin rokotteen tavoin vaadi syväjäädytystä.

Rokotteita annetaan kaksi annosta. Rokottamisesta tulee merkintä rekisteriin.

Vantaan käytössä on kaksi tietojärjestelmää. Terveydenhuolto käyttää Apotti-järjestelmää. Siinä on erillinen rokotusosio. Sen lisäksi HUSin tietohallinto suunnittelee rokotusrekisteriä.

– Katsotaan, kumpi niistä tulee olemaan rekisterinä.

Ajanvaraus aukesi Rovaniemellä

Rovaniemi avasi keskiviikkona sähköisen ajanvarausjärjestelmän, josta kaupunkilaiset voivat varata aikoja. Netin lisäksi rokotusvuoroja voi varata puhelimitse.

– Puhelinlinjat menivät tänään tukkoon, iltapäiväksi on joku vuoro enää jäljellä, Rovaniemen terveydenhuollon palvelupäällikkö Kaisa Kuusela kertoi keskiviikkona alkuiltapäivästä.

Hoitohenkilökunnan ja hoivakotien jälkeen Rovaniemellä on käynnistetty ikäihmisten rokottamiset.

Etunojaa rokottamiseen antaa se, että Lappi on saamassa lääkevalmistaja Modernan Suomeen tarkoitettuja rokotteita.

Moderna sopii pitkien etäisyyksien pohjoiseen. Se ei vaadi samanlaista kylmäkuljetusta eikä erikoiskäsittelyä kuin Pfizerin rokote.

Rovaniemellä voivat jotkut asua haja-asutusalueella, jonne matkaa on kaupungista 90 kilometriä.

Pfizerin rokotteella maaseudun rokottaminen ei onnistuisi. Rokote pitää käsittelyn jälkeen käyttää viidessä tunnissa.

Rovaniemellä joustetaan ikärajoissa.

– Jos mennään antamaan maaseudulle yli 80-vuotiaalle rokotus ja samassa taloudessa on vaikka 79-vuotias, hänelle voidaan antaa rokotus samalla kertaa.

Kansalaisten massarokotuksia varten Rovaniemellä on otettu käyttöön tyhjäksi jäänyt vanha kaupungintalo.

– Meillä on siellä mahdollisuus nostaa rokotuskapasiteettia. Tyhjiä huoneita löytyy, Kuusela iloitsee.

Tällä hetkellä toimintavalmiudessa on 12 rokotuspistettä.

Rokottaminen hoituu talossa turvallisesti. Turvavälien pitäminen onnistuu helposti.

– Asiakkaat pääovesta sisään ja sivuovesta ulos. Tulee mahdollisimman vähän kontakteja.

Kuopioon tulee kaksi rokotuspaikkaa, joista toinen on Kuopio-halli.­

Ruiskuista tulee pulaa?

Kuopio valmistautuu siihen, että helmikuun puolivälissä alkavat yli 80-vuotiaiden rokotukset.

– Tilat on varattu ja ajanvarauslogistiikka on kunnossa, Kuopion terveysjohtaja Pertti Lipponen kertoo.

Pohjois-Savoon on luvattu 100 000 pistosta maaliskuun loppuun mennessä. Kuopiolle määrästä tulee puolet.

– Se on 4 000 piikkiä per viikko. Maalis-huhtikuulle voisi ajoittua massarokottaminen, se on sitten 12 000 pistosta viikossa.

Kaupungin terveyskeskukseen Savotaloon tulee 14 rokotusparia. Lisäksi tulee toinen rokotuspaikka Kuopio-halliin. Sinne tulee vähintään saman verran rokotuspisteitä.

Kuopiolaisille ei ole luvassa erillistä kutsua rokotuksiin. On ajanvarausjärjestelmä. Rokotusajan voi varata puhelimitse tai netissä.

– Riskiryhmissä on pakko ajanvarauksen yhteydessä varmistaa, että henkilö kuuluu todella riskiryhmään. Rokotteen saatavuus on rajallinen. Puhelin on varmaan se pääasiallisin varausmuoto.

Lipponen sanoo, että ”häkkyrä on periaatteessa kasassa”.

– Ongelmakohdat ovat rokotteen saatavuus, henkilökunnan saatavuus. Realiteetti on myös se, että ruiskuista on pulaa.

Turussa massarokotukset toteutetaan Turun Messukeskuksessa.­

Rokotukset Turun Messukeskuksessa

Turussa on tehty rokottamisaikataulu, mutta sen lopullinen toteutuminen riippuu siitä, kuinka paljon rokotteita saadaan ja millä aikataululla.

Laajamittainen väestön rokottaminen on tarkoitus aloittaa viimeistään helmikuussa. Ensimmäisenä ovat vuorossa 80 vuotta täyttäneet henkilöt. Tavoite on, että myös 70 vuotta täyttäneitä henkilöitä aletaan rokottaa helmikuussa.

Rokottaminen tapahtuu ajanvarauksella.

– Se, miten rokotukseen kutsutaan, ei ole vielä ihan selvää. Sillä on iso merkitys, onko rokotteita 1 000 vai 10 000, Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi sanoo.

Massarokotukset toteutetaan Turun Messukeskuksessa, jossa turkulaisille annettiin influenssarokotuksia loppusyksystä. Paikan päälle järjestetään bussikuljetus kuten syksylläkin.

– Se on kaupungin ainoa massarokotuspaikka. Valmius aloittaa rokotukset siellä on hyvin nopea, kun rokotteita saadaan. Siellä pystytään tekemään kaikki varotoimet ja järjestämään asianmukaiset seurannat rokottamisen jälkeen, koska tilat ovat väljät.

Sairaanhoitopiiri on varautunut massarokottamiseen jo aiemmin hankkimalla rokotusvälineitä. Turussa on myös tehty lautakuntapäätös, että rokottamiseen voidaan hankkia ostopalveluna vuokratyövoimaa.

– Kyllähän tämä iso ponnistus tulee olemaan, se on ihan selvää, Peltoniemi tiivistää.

Oulu tutkii paikkoja

Oulun kaupunki aikoo avata helmikuussa useita rokotuskeskuksia eri puolille kaupunkia joukkorokotuksia varten. Laajoissa massarokotuksissa hyödynnetään ajanvarausta sekä työterveyshuoltoja.

– Työterveyshuolto osallistuu omien asiakkaidensa rokottamiseen merkittävässä määrin. Lisäksi valmistellaan varalle yksityisen kapasiteetin mukaan ottamista täydentämään tarvittaessa resursseja, kertoo Oulun terveysjohtaja Jorma Mäkitalo.

Rokotuskeskusten paikkaa ei ole päätetty. Mäkitalon mukaan asiaa tutkitaan vielä.

Oulun kaupunki saa koronarokotteita 200–600 annoista viikoittain. Oulussa on noin 205 000 asukasta. Kaupungissa olisi Mäkitalon mukaan kyky ja tarve huomattavasti suurempien määrien rokottamiseen joka viikko.

– Oulu ottaisi mielellään vastaan nykyistä suurempia annosmääriä. Muuta Pohjois-Pohjanmaata vakavampi tautitilanne koko epidemian ajalta puoltaisi rokotusten keskittämistä vahvemmin Ouluun.

Hän ei pysty arvioimaan missä vaiheessa riskiryhmät on saatu rokotettua, minkä jälkeen voidaan siirtyä muiden kaupunkilaisten rokottamiseen.

– Se riippuu eniten rokotteiden saatavuudesta. Rokotusjärjestyksestä tullaan pitämään kiinni.

Ensi viikosta lähtien näistä määristä ryhdytään antamaan viikoilla 53 ja 1 rokotetuille myös tehosteannokset. Rokotusohjelma on selkeä viikolle 5 asti.

– Siitä eteenpäin emme tiedä. Kyseessä on siis toistaiseksi yksinomaan Pfizer ja Biontechin rokote, Mäkitalo kertoo.

Sairaanhoitopiiri odottaa tietoa määristä

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri saa Pfizerin rokotteita tammi-helmikuun aikana noin 24 000 annosta.

Annokset riittävät johtajaylilääkäri Juha Korpelaisen mukaan koronapotilaiden hoidosta vastaavan sote-henkilöstön sekä hoivien asukkaiden ja hoitohenkilökunnan rokottamiseen.

– Muiden rokotteiden suhteen joudumme edelleen odottamaan päätöksiä aikataulusta ja määristä. Tammi-helmikuun aikana annamme yhtä aikaa ensimmäisiä ja toisia rokoteannoksia yhteensä 2 000–3 000 rokotetta viikossa, Korpelainen laskee.

Kansalaisten massarokotukset kunnissa alkavat hänen mukaansa heti, kun rokotteet sitä tarkoitusta varten ovat käytössä.

– Aikataulu on aidosti avoin emmekä voi itse siihen vaikuttaa. Samaan aikaa massarokotusten kanssa täydennämme laajasti sote-henkilöstön rokotuksia aloittaen kriittisistä henkilöstöryhmistä.

Massarokotuksen toteutetaan PPSHP:n alueen kunnissa ja kuntien omien suunnitelmien mukaisesti.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri hallinnoi Oulun yliopistollista sairaalaa. Oys vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista ja lähes 750 000 alueen asukkaan erityisvaativasta erikoissairaanhoidosta.