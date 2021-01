Esitutkinta Kiuruveden hoivakotikuolemista on pian valmis. Rikoksista epäillyt ovat työskennelleet erilaisissa vastuuasemissa.

Attendon Kallionsydän on 30-paikkainen hoivakoti Kiuruvedellä, Pohjois-Savossa.­

Attendon Kallionsydän-hoivakodissa Kiuruvedellä kuoli keväällä 2020 toistakymmentä vanhusta koronaviruksen levittyä hoivakodissa.

Nyt hoivakotikuolemiin liittyvä esitutkinta on valmistumassa, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Minna Koistinen Itä-Suomen poliisin talousrikosyksiköstä.

– Tutkinnalle kuuluu hyvää. Nyt voi jo sanoa, että se on loppusuoralla.

Koistinen arvioi esitutkinnan valmistuvan ja siirtyvän syyteharkintaan viimeistään maaliskuussa. Poikkeuksellisen laaja tutkinta on sitonut paljon paikallispoliisin talousrikostutkinnan resursseja.

– Kuulustelujen määrä on huomattava, lähempänä sataa kuin viittäkymmentä.

Itä-Suomen poliisi on ollut siinäkin mielessä uuden tilanteen edessä, että tämä on ensimmäinen kerta, kun koronaviruksen aiheuttamista kuolemista on käynnistynyt rikostutkinta.

Vastaavan rikoskokonaisuuden tutkinnasta ei ole aiempaa kokemusta. Koistinen sanookin, että poliisin näkökulmasta jutulla on merkitystä myös koulutuksellisesti.

Rikoksesta epäiltynä on kuulusteltu yhteensä 14:ää henkilöä. Koistisen mukaan he ovat työskennelleet erilaisissa vastuuasemissa.

Tutkittavina rikosnimikkeinä on ollut muun muassa useita kuolemantuottamuksia, vammantuottamuksia, vaaran aiheuttamisia, työturvallisuusrikos, virkavelvollisuuden rikkominen ja väärän todistuksen antaminen viranomaiselle.

– Esitutkinnan tulokset, nimikkeet ja epäiltyjen lopullinen määrä käydään läpi vielä aluesyyttäjä Patrik Voss-Lagerlundin kanssa. Hänen kanssaan pidetään viimeinen palaveri torstaina.

30-paikkaisen Kallionsydämen toimintavastuu siirtyi Attendolta Ylä-Savon sote-kuntayhtymälle yli yhdeksän kuukautta sitten, 9. huhtikuuta 2020.

Kuntayhtymä oli tehnyt edellispäivänä hoivakotiin ennalta ilmoittamattoman valvontakäynnin. Lausunnossa hoivakodin tilanne arvioitiin vakavaksi.

Hoivakodin henkilöstö toi tuolloin esille, ettei yksikön toiminta ollut koronatilanteessa hyvin johdettua. Työn organisoinnin puute oli kuormittanut työntekijöitä henkisesti ja alkuvaiheessa suojavarusteista oli pulaa.

Valvontakäynnin aikaan hoivakoti oli jo jaettu niin sanottuihin ”puhtaaseen puoleen” ja ”eristyspuoleen”, jotka erottivat terveet ja sairastuneet. Puhtaalla puolella asukkaita oli 12, eristyspuolella 10.

Yhteiset tilat eivät olleet enää käytössä ja asukkaat ruokailivat omissa huoneissaan. Infektiolääkärin määräyksestä huoneiden ovia oli pidetty lukittuina.

Attendosta esitutkintaa kommentoitiin lyhyesti viime vuoden syksyllä.

Toimitusjohtaja Virpi Holmqvistin allekirjoittamassa tiedotteessa kerrottiin, että Attendo on pyrkinyt edesauttamaan tapahtumien selvittämistä toimittamalla poliisille kaiken tiedon, mitä Attendolta on pyydetty.

Tiedotteessa kiistettiin julkisuudessa esitetty epäilys, jonka mukaan tiukka talouskuri olisi osaltaan johtanut laiminlyönteihin. Tiedotteen mukaan Attendon tiedossa ei ole seikkoja, joiden perusteella hoivakotiyritys olisi voinut saada taloudellista hyötyä Kiuruveden hoivakotikuolemista.

– Otamme seuraavan kerran kantaa tähän asiaan, kun poliisi saa esitutkinnan päätökseen. Mielestämme on hyvin tärkeää, että asiat selvitetään ja poliisi saa tehdä työnsä rauhassa, etenkin esitutkinnan ollessa vielä kesken.

Attendolla on Suomessa noin Suomessa noin 400 hoiva- ja palvelukotia.