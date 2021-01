Tartuntamäärissä selvä piikki, turvaväliä suositellaan pidennettävän – tämä on Suomen koronatilanne nyt

Suomessa todettiin keskiviikkona 444 uutta vahvistettua koronavirustartuntaa.

Tartuntamäärässä tuli keskiviikkona selvä piikki ylöspäin, kun Suomessa todettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan 444 uutta koronavirustartuntaa.

Edellisen viikon aikana oli päivittäin rekisteröity 168–324 uutta tartuntaa, mutta nyt mentiin reilusti sen päälle. Edellisen kerran 400 uuden tartunnan raja ylitettiin 30. joulukuuta, jolloin tartuntoja kirjattiin 438.

Kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 3 617, mikä on 152 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Yhteensä epidemian alusta Suomessa on todettu 41 166 tartuntaa.

Koronaviruksen takia sairaalassa oli keskiviikkona 146 ihmistä, heistä 27 oli tehohoidossa.

Ilmaantuvuusluku (uusia tartuntoja / 100 000 asukasta / 14 vuorokautta) oli keskiviikkona 63,4.

Herkästi tarttuvien virusmuunnosten takia THL antoi keskiviikkona uuden suosituksen turvaväleistä. Nyt THL suosittelee yli kahden metrin turvaväliä muihin ihmisiin. Lisäksi lähikontakteja tulisi vähentää THL:n mukaan entisestään.

Kasvomaskia tulisi käyttää julkisissa tiloissa, vaikka yli kahden metrin turvavälin pitäminen onnistuisikin. Tärkeää on THL:n mukaan myös huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta sekä ladata Koronavilkku.

THL kehottaa myös hakeutumaan herkästi koronatestiin.

THL ilmoitti keskiviikkona myös, että ikääntyneitä aletaan rokottaa heti, vaikka muiden ryhmien rokotukset olisivat vielä kesken.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä Krar painottaa, että saatavilla olevia rokotteita on ryhdyttävä antamaan yli 80-vuotiaille mahdollisimman nopeasti, jotta ikääntyneillä olisi mahdollisuus saada suoja vakavalta koronavirustaudilta.

Suomen koronarokotestrategian mukaisesti koronarokotetta tarjotaan ikääntyneille sen jälkeen, kun tehohoidon henkilökunta, koronapotilaita hoitavat sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät sekä ikääntyneiden hoivakotien asukkaat ja henkilökunta on pääosin rokotettu.

Handelsbanken arvioi, että koronarokotukset kääntävät Suomen talouden tänä vuonna mukavaan kasvuun. Handelsbankenin julkistamassa talousennusteessa arvioidaan, että Suomen talous kasvaa 2,5 prosenttia tänä vuonna ja 2,3 prosenttia ensi vuonna.

Viime vuonna bruttokansantuote (bkt) supistui Handelsbankenin ennusteen mukaan 3,1 prosenttia.

Talouden toipuminen koronakriisistä näkyy myös työmarkkinoilla. Handelsbanken ennustaa työttömyysasteen laskevan tämän vuoden ennustetusta 7,7 prosentista 7,5 prosenttiin tänä vuonna ja 7,2 prosenttiin ensi vuonna.

Panssariprikaatissa Parolannummella on 130 henkilöä altistunut koronavirukselle. Altistuneista 120 on varusmiehiä ja 10 henkilökuntaan kuuluvia.

Yhdellä varusmiehellä on todettu koronatartunta, ja infektiolääkäri määritteli tartuttavuusajanjaksoksi 10.–15. tammikuuta. Kaikki altistuneet varusmiehet ovat samasta yksiköstä ja osastosta.

Panssariprikaatissa tapahtui laaja joukkoaltistuminen koronavirukselle.­

Peräti kuuden jääkiekon SM-liigaseuran toiminta uhkaa loppua, jos nykyiset koronavirusrajoitukset jatkuvat ja sarjakausi pelataan loppuun tyhjille katsomoille.

Uhkakuva ilmenee MTV Urheilun tekemästä selvityksestä.

Selvityksen mukaan 15 joukkueen SM-liigassa on luvassa konkursseja, jos seurat eivät saa uutta rahallista tukea. SM-liigaa on pelattu koronarajoitusten vuoksi ilman katsojia joulukuun alusta.