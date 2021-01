Mentalisti Pete Poskiparta kertoi aikovansa jatkossakin käyttää perinteistä korttipakkaa.

Mentalisti Pete Poskiparta jakoi Twitterissä brittilehti Daily Mailin uutisen, joka kertoi sukupuolineutraalin korttipakan luoneesta naisesta. Indy Mellikin, 23, korttipakassa kuningas, kuningatar ja sotilas on korvattu sukupuolineutraaleilla vaihtoehdoilla: kullalla, hopealla ja pronssilla.

Poskiparta ei innostunut innovaatiosta.

– Ei juma... Korttipakan jätkä, rouva ja kunkku korvattaisiin kullalla, hopealla ja pronssilla. Not in my show enkä henkeä pidätellen odottaisi tämän kovin äkkiä yleistyvän, hän kirjoitti Twitterissä.

Poskiparran twiitti keräsi nopeasti paljon vastauksia. Poskiparralta esimerkiksi kysyttiin, ovatko nykyiset korttipakkojen hahmot hänelle tärkeitä.

– Ei, mutta pakalla on historia ja siihen on syynsä. Se on myös kansainvälinen kieli ja symboliikka kertoo oman tarinansa. En usko tämän yleistyvän enkä aio edistää asiaa omalta osaltani, Poskiparta vastasi.

Mentalisti Pete Poskiparta keskusteli korttipakoista Twitterissä keskiviikkona.­

Poskiparran keskustelunavauksen kommentoijista löytyi sekä idean kannattajia että niitä, jotka vannovat perinteisen korttipakan nimeen.

– Maailma muuttuu, yksi kommentoijista sanoi Poskiparralle.

Hollantilaisen Indy Mellikin, 23, kehittämät sukupuolineutraalit kortit. Kulta, hopea ja pronssi ovat korvanneet kuninkaan, kuningattaren ja sotilaan.­

Kun keskustelu oli äitynyt paikoittain jopa vihamieliseksi ja rönsyillyt hetken aikaa, Poskiparta julkaisi tarkentavan viestin.

– Äskeinen twiittini koskien korttipakkaa ja sen muuttamista ei ollut kannanotto feminismiä vastaan eikä yleensä muuta kuin kannanotto, että korttipakka on jees sellaisena kuin nyt on. Ymmärtäkää myös, että kortit on mulle työkalu, luovan työn lähde ja osa arkea. Siksi nostin asian, hän kirjoitti.

Indy Mellik esittelee kehittelemiään kortteja.­

Ilta-Sanomat tavoitti Poskiparran kommentoimaan pienimuotoista somekohua. Hän perusteli vielä mielipidettään sanomalla, että korttipakka on hänelle keskeinen työkalu.

– Korttipakka on minulle sama kuin kitaristille kitara tai kuvataiteilijalle pensseli eli työkalu ja tapa ilmaista itseäni. Siksi se ei ole minulle niin helppoa, että jätkä muutetaan pronssiksi, Poskiparta sanoo.

Jälkikäteen Poskiparta tuumasi, että olisi voinut valita sanansa toisin ensimmäisessä twiitissään välttääkseen vihamielisen keskustelun syntymisen.

– Minua ei haittaa, jos joku haluaa painaa tuollaisia pelikortteja tai haluaa pelata niillä, hän sanoi Ilta-Sanomille.

Sukupuolineutraaleissa pelikorteissa on kyse yhden ihmisen kehittelemästä uutuustuotteesta, eikä taustalla ole mitään virallista päätöstä mullistaa kaikkia korttipakkoja.