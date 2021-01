Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Biden korosti puheessaan erityisesti yhtä haastetta – asiantuntijan mukaan edessä on todella vaikea tehtävä

– Kun neljä vuotta sitten kuuntelin puhetta, George W. Bush sanoi, että that was some weird shit. On mukavaa kuulla perinteikäs puhe maailman mahtavimman supervallan johtajalta, politiikan tutkija Antti Ronkainen totesi Ilta-Sanomien studiossa.

