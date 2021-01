Panssariprikaatissa 130 altistui koronavirukselle

Varusmies oli perjantaina lähtenyt lomajaksolle, ja sunnuntaina hänellä todettiin tartunta.

Panssariprikaatissa Hattulan Parolannummella yhdellä varusmiehellä on todettu koronatartunta. Altistuneita on kaikkiaan 130, joista 120 on varusmiehiä ja 10 henkilökuntaan kuuluvia, kertoo Maavoimat tiedotteessa.

Varusmies oli perjantaina lähtenyt lomajaksolle, ja sunnuntaina hänellä todettiin tartunta. Infektiolääkäri määritteli tartuttavuusajanjaksoksi 10.–15. tammikuuta. Näin ollen on todennäköistä, että kyseisenä aikana palveluksessa ollessaan varusmies on altistanut muita.

Kaikki altistuneet varusmiehet ovat samasta yksiköstä ja osastosta.