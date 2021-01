Laura, 14, lähti pakkaseen nilkat paljaina – kävelee nyt kyynärsauvoilla

Eeva Toikan 14-vuotias Laura-tytär sai pahat paleltumat käveltyään nilkat paljaana pakkasessa. Nyt kävely onnistuu vain kyynärsauvojen avulla.

Viime perjantaina Kouvolassa oli kova pakkanen, kun Laura Toikka, 14, lähti ystäviensä kanssa ulos. Jalassa oli farkut ja tennarit eikä pitkiä sukkia suojelemassa nilkkoja kylmyydeltä.

– Muuten käytetään kyllä pitkiä sukkia, mutta farkkujen kanssa ne näyttää tyhmältä, niin oli laitettu lyhyet sukat ja farkun puntit oli käännettyinä, Lauran äiti Eeva Toikka, 37, toteaa.

Laura oli kävellyt ystäviensä kanssa pellon poikki, kun kesken kävelyn jalat upposivat lumiseen ojaan. Heti isänsä luo päästyään Laura alkoi tuntea kipua jaloissaan.

– Saman tien oli sanonut, että nyt on kyllä aika inhottavan tuntuiset, äiti kertoo.

Ensiavuksi jalkoja yritettiin lämmitellä pörrösukkien avulla.

– Se kunnollinen ensiapu jäi siinä kohtaa antamatta, olisi pitänyt niitä veden alla kunnolla lämmitellä. En itsekään olisi tiennyt, että mitä siinä tilanteessa olisi pitänyt samantien tehdä, Eeva sanoo.

Lauran äiti Eeva kirjoitti tyttärensä luvalla Facebook-päivityksen, jossa halusi varoittaa teinejä ja teinien vanhempia paljaiden nilkkojen vaaroista. ”Voitte paasata vielä lisää aiheesta kannattaako talvella kulkea nilkat paljaana”, Eeva kirjoitti.­

Viikonloppu sujui vielä ilman isompia ongelmia.

– Jalat oli vaan hurjan näköiset ja näkihän niistä, että ne on turvoksissa, mutta hän pystyi kuitenkin vielä ihan hyvin liikkumaan.

Maanantaiaamuna Eeva sai tyttäreltään viestin, ettei hän pysty kipujen takia kävelemään kouluun. Äiti vei Lauran heti lääkärille.

– Lääkäri sanoi, että me selvittiin vähällä. Se iho on ehjä eikä Laura saanut kuin yhden pienen rakkulan nilkkaan. Lääkäri sanoi, että pahempi tilanne olisi ollut siinä kohtaa, jos iho olisi mennyt ihan rakkuloille kokonaan.

Sen verran paleltumat kuitenkin vaivaavat, että nilkoista ja yhdestä varpaasta on lähtenyt osittain tunto pois. Kävely tuottaa edelleen niin paljon kipua, että Laura joutuu kodin ulkopuolella käyttämään kyynärsauvoja.

– Koulussa välitunnit sisällä eikä paljon kavereiden kanssa ulos lähdetä vaikka sää vähän lauhtui. Nyt sitten ihmetellään kotona neljän seinän sisällä, että mitä tehdään.

Normaaleja kenkiä Laura ei pysty kipujen takia käyttämään.

– Hänellä on sellaiset ihanat flipflopit millä hän kävelee villasukat jalassa. Niillä liikkuminen onnistuu tällä hetkellä. Paikallaan seisominenkin sattuu, jalat on niin herkät tässä kohtaa. Missään nimessä ei saa saada kylmää, eli kylmäaltistus ihan kokonaan pois niin kauan kunnes jalat on taas kunnossa.

– Viikosta kahteen kestää lääkärin mukaan tämä pahin vaihe ja sitten alkaa toivottavasti helpottaa.

Kahden teinitytön äiti on vuosien saatossa käynyt lukemattomia keskusteluja tyttäriensä kanssa siitä, että paljaat nilkat ja talvipakkaset eivät sovi yhteen.

– Olen molempien kohdalla tässä jo useamman vuoden yrittänyt toitottaa, että hullun hommaa tuo on.

– Olen yrittänyt kaiken maailman talvikenkiä tarjota, mutta mitkään ei tunnu kelpaavan. Niitä pitkävartisia sukkia sentään ostettiin vielä lisää, toivottavasti ne menee farkkujenkin kanssa jalkaan.

Äiti toivoo, että viimeistään nyt viesti meni perille.

– Toivottavasti hän ainakin otti opikseen, kyllä hän ainakin väittää.

Eeva Toikka toivoo, että hänen tyttärensä tapaus herättäisi myös muut teinit.

– Eivät nämä teinit opi ennen kuin se sattuu omalle kohdalle. Kyllähän niitä varoituskuvia ja muita aina on, mutta en tiedä, ajattelevatko he, että ei ole ennenkään käynyt näin. Mutta se ei tarvitse kuin sen yhden kerran, niin se voikin olla mahdollisesti loppuelämän riesa.